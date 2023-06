Analist Kennedy velt hard oordeel over Alonso: "Verloor pole Monaco door leeftijd"

Jordy Stuivenberg

Zondag 11 juni 2023 13:45

Voormalig Formule 1-coureur David Kennedy gelooft dat Fernando Alonso de reden is dat Aston Martin niet heeft gewonnen in Monaco. Met een jongere, snellere rijder had het Britse team pole position kunnen pakken en vervolgens ook de race op kunnen eisen, zo is hij van mening.

Kennedy was zelf geen toptalent (hij racete voor Shadow en Theodore), maar als analist en columnist heeft hij een reputatie opgebouwd als iemand die zegt waar het op staat. In gesprek met PlanetF1 stelt hij nu dat een jongere versie van Alonso in Monaco wél op pole position had gestaan, terwijl de Spanjaard de eerste plek nu moest afstaan aan Max Verstappen. De Nederlander won vervolgens ook de race.

“Ik denk dat hij een auto had die snel genoeg was voor pole position”, begint hij zijn analyse. Het kwam aan op een paar honderdste van een seconde. Dat heeft alles te maken met zijn leeftijd. Het is de natuur en daar kun je niets aan doen. Of het nu een, twee of drie jaar duurt: je raakt het kwijt. Dat hebben we de afgelopen jaren meerdere keren gezien. Het is hard, maar zo werkt de natuur.”

Over Verstappen, die zijn leeftijd voorlopig nog wel even mee heeft, is Kennedy wel vol lof. “Ik zeg het niet zomaar, maar dit was echt Senna-esque. Wat we in Monaco zagen, was echt een rondje zoals alleen de grote coureurs het kunnen. Het is zeldzaam dat je dergelijke prestaties ziet. Hij wist wat hem te doen stond en ook al ging het niet goed genoeg in de eerste twee sectoren, in het laatste deel was hij echt uitmuntend.”