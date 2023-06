Hamilton laat zich overal volgen door camera's: "Voelt heel vreemd"

Jordy Stuivenberg

Mercedes-coureur Lewis Hamilton wordt alweer een tijdje gevolgd door een cameraploeg van Apple TV. Het doel is in de komende jaren een documentaire uit te brengen. Daarmee hoopt hij jonge fans te inspireren, zoals hij zichzelf liet inspireren door een film over Ayrton Senna.

Het project werd vorig jaar al aangekondigd en zal bestaan uit archiefbeelden, interviews met mensen die veel voor Hamilton hebben betekend én exclusieve beelden die Apple filmt. Zij volgen de Brit zowel in zijn privéleven als op het circuit. Verdere details zijn schaars, maar Hamilton zou de film ‘Racing Is In My Blood’ uit 1992 als voorbeeld zien. Hierin werd Senna gevolgd in zijn jeugd, zijn karttijd, zijn doorbraak in de Formule 1 en zijn successen. Daarnaast liet ook Senna de camera’s toe in zijn huis.

Hamilton ging in Barcelona in op de voortgang van het project. “Het is best vreemd om constant een camera om je heen te hebben. Het voelt anders. Het gaat over mijn leven en de reis die ik heb doorgemaakt om te worden wie ik nu ben. Ik hoop dat ik ermee kan bereiken wat de Senna-documentaire voor mij betekende als kind. Ik hoop dat het iets betekent voor de kinderen die ernaar kijken, thuiskomen van school en ergens over dromen.”

Hollywood

Hamilton is ook betrokken bij de Hollywood-film die momenteel over de Formule 1 gemaakt wordt. Hij zou zich vooral richten op de echtheid van het script, zodat het zo accuraat en authentiek mogelijk blijft. Brad Pitt speelt de hoofdrol in deze film en het is de bedoeling dat hij voor de opnames tijdens meerdere Grands Prix de baan op gaat in een omgebouwde Formule 2-auto.