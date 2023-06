Marko ziet voor- en nadelen in Drive to Survive: "Niets met realiteit te maken"

Jordy Stuivenberg

Zondag 11 juni 2023 10:20

De Formule 1 is populairder dan ooit en dat is zeker in de Verenigde Staten te danken aan Netflix-serie Drive to Survive. Kenners en coureurs uiten zich echter regelmatig kritisch over de show, waarin er regelmatig een loopje wordt genomen met de realiteit.

Dr. Helmut Marko is een van die critici. De Red Bull-adviseur ziet dat de kijkcijfers van de Formule 1-races wereldwijd stijgen en ziet dus zeker de waarde van Drive to Survive, maar adviseert er niet naar te kijken als je op zoek bent naar een waarheidsgetrouwe afspiegeling van de Formule 1. “We kennen allemaal die Netflix-serie, maar dat heeft niets met de realiteit te maken”, zo wordt hij geciteerd door Motorsport-Magazin.com.

“Het heeft echter wel voor de doorbraak van de Formule 1 in Amerika gezorgd en zolang de kijkcijfers goed zijn en de interesse er is, hoeven we eigenlijk niet te discussiëren of het noodzakelijk is een dergelijke show te maken. Er is enorm veel vraag naar, dus als dit is wat de mensen willen zien, waarom zouden we het ze dan niet geven?”

Over smaak valt dus te twisten, maar de realiteit is dat de kijkcijfers en toeschouwersaantallen de afgelopen jaren behoorlijk zijn gestegen en dat we een paar jaar geleden helemaal geen Amerikaanse Grand Prix meer hadden. Dit seizoen staan er liefst drie races gepland op Amerikaanse bodem. “We hebben het over een toename van 20 procent, dat is echt een drastisch verschil”, sluit Marko af.