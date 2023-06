Remy Ramjiawan

Als het aan FIA-president Mohammed Ben Sulayem ligt, dan keert de Formule 1 binnen afzienbare tijd terug naar lichtere auto's. Het gewicht van de hedendaagse Formule 1-auto moet minimaal 798 kilogram zijn en daar is niet iedereen even blij mee.

Het gewicht van Formule 1-auto's is in de afgelopen twintig jaar met bijna 200 kilogram toegenomen. Daar waar een bolide in 2008 nog 585 kg woog, is dat inmiddels zo'n 798 kg. Het heeft natuurlijk alles te maken met veiligheidsmaatregelen, maar ook de banden en de introductie van de halo hebben bijgedragen aan het gewicht. Coureurs en teams hebben zich in de voorbije tijd enkele keren uitgelaten over het gewicht van de wagens en inmiddels kunnen steun vinden bij enkele beleidsbepalers van de sport.

'Niet is erger dan een te zware auto'

In gesprek met Motorsport-Total legt Ben Sulayem ook de voorkeur op lichtere Formule 1-auto's. "We hebben een lichtere auto nodig. Het zal moeilijk te realiseren zijn, maar iedereen wil het. Ik kom uit de autosport, waar lichtere auto's veiliger zijn en minder brandstof verbruiken. Dus ik push omdat ik uit de rallysport kom, waar niets erger is dan een zware auto", zo legt de FIA-president uit.

'Niet de aard van Formule 1'

Niet alleen vanuit de internationale autosportfederatie is er steun voor een lichtere Formule 1-auto, ook CEO Stefano Domenicali kan zich vinden in de gewichtsreductie. "Een van de punten die steeds opnieuw is besproken, is het gewicht", zo legt de Italiaan uit over de besprekingen van het reglement dat in 2026 in gaat. De verwachting is dan ook dat de sport mee gaat in het verzoek van de teams en de coureurs. Het hoge gewicht van de huidige auto zou daarnaast volgens Domenicali 'niet echt in de aard van de Formule 1' liggen.