Adrian Newey ziet in Max Verstappen de perfecte coureur. De Britse ingenieur werkt binnen zijn rol als Chief Technical Officer bij Red Bull Racing al jaren nauw samen met de Nederlander.

Verstappen verkeert in de vorm van zijn leven. De Nederlander schreef in 2021 en 2022 achtereenvolgend het wereldkampioenschap op zijn naam, en lijkt hard op weg dat kunstje voor een derde keer te herhalen. De 25-jarige coureur won vijf van de inmiddels zeven verreden races en stond tot nu toe ieder weekend in enige hoedanigheid op het podium. In het klassement staat hij daarmee met kop en schouders bovenaan en heeft hij een gat van 53 punten geslagen naar teammaat en nummer twee op de ranglijst: Sergio Pérez.

Bedachtzaam

Door de Italiaanse tak van Sky Sports gevraagd of Verstappen de perfecte coureur is, vertelt Newey: "Ik denk het wel. Hij heeft ongekend veel autocontrole en ontzettend veel natuurlijk vermogen. Hij maakte misschien wat fouten toen hij binnenkwam omdat hij te hard pushte, maar nu is hij gestroomlijnd en rijdt hij absoluut op de limieten van de auto. Niet erover, hij is zeer bedachtzaam", klinkt het.

Bandenmanagement

Volgens de veelgeprezen aerodynamicaspecialist is er nog een element van groot belang binnen het het succes van Verstappen: "Hij heeft een heel goed gevoel voor de banden", klinkt het. "We hebben dat de afgelopen twee jaar tijdens meerdere races gezien. Hij voelt heel goed aan hoe hij de banden moet gebruiken. Met het hedendaagse gedrag van de banden is dat een ontzettend belangrijke factor."