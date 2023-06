Remy Ramjiawan

Woensdag 7 juni 2023 18:17

McLaren en Daniel Ricciardo, achteraf was het totaal geen gelukkig huwelijk, hoewel de Australiër nog een overwinning wist te pakken in het oranje. Bij RaceFans blikt de goedlachse Australiër terug op de periode bij het team uit Woking en onthult hij dat hij een eetstoornis had overgehouden aan zijn dienstverband bij McLaren.

De inmiddels 33-jarige Ricciardo wist vooral furore te maken in zijn eerste periode bij Red Bull Racing. Daar kwam hij halverwege het seizoen Max Verstappen die gepromoveerd werd naar het topteam, na opvallend goede resultaten te hebben behaald bij Toro Rosso (AlphaTauri). Aan het einde van 2018 nam Ricciardo afscheid bij Red Bull om aan de slag te gaan bij Renault (Alpine). Na twee jaar Renault koos Ricciardo voor een avontuur bij McLaren. Dat leverde hem één overwinning en twee podiumplekken op. Uiteindelijk had hij nog een contract voor 2023, maar McLaren besloot landgenoot Oscar Piastri als vervanger naar het team te halen en Ricciardo ging terug naar Red Bull Racing.

Eindelijk gelukkig bij Red Bull

"Ik zit nu in een hele goede positie waarin ik tot nu toe precies krijg wat ik van dit jaar verwacht. Ik heb genoeg pauze gehad om me weer fris en gelukkig te voelen. Maar het heeft me er ook aan herinnerd hoe cool deze omgeving is geweest en hoe het is om op een plek te zijn waar ik het gevoel heb dat ik hopelijk weer op het podium kan staan", zo vertelt Ricciardo over zijn terugkeer bij Red Bull Racing.

'Wat dacht ik wel niet?'

Hoewel Ricciardo altijd heeft gewezen naar de sportieve uitdaging voor zijn overstap naar Renault, bestond ook de indruk dat hij het gevecht met Verstappen niet wilde aangaan. Dat hij op onverwachts Red Bull verliet, liet hem denken dat het team niet meer op hem zat te wachten. "Maar toen ik hier kwam en zoveel bekende gezichten zag en hoe warm ze voor me waren en hoe blij ze waren om me terug in de familie te hebben, was ik niet meer verrast. Ik vroeg mezelf af: 'Wat dacht ik wel niet? Juist. Dit is echt de plek die me alles heeft gegeven."

Eetstoornis

Ricciardo kon bij McLaren niet het vuur aan de schenen leggen van teamgenoot Lando Norris en dat ging toch in het hoofd meespelen. "Ik wil niet te ver gaan en zeggen: 'Ja, ik was depressief' of zo, maar ik heb eigenlijk in die periode niet zoveel gegeten. Ik denk dat ik me gewoon niet goed voelde. Ik was gewoon niet meer zo gelukkig, niet meer mijn normale ik. Er was vorig jaar zoveel aan de hand, ik voelde die nerveuze energie in me. Ik had niet zoveel eetlust. Ik was gewoon een beetje verstrooid. Dus ja, ik was een wat mager", aldus Ricciardo.