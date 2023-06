Bent Viscaal klaar voor Le Mans: "Gas geven en de boel heelhouden"

Jordy Stuivenberg

Woensdag 7 juni 2023 17:20 - Laatste update: 19:06

Bent Viscaal verschijnt aankomend weekend voor de tweede keer aan de start van de 24 uur van Le Mans. De 23-jarige Twentenaar rijdt zijn eerste volledige seizoen in het World Endurance Championship en als je naar de kalender kijkt, dan is ‘Le Mans’ natuurlijk het hoogtepunt van het seizoen.

Viscaal rijdt voor Prema Racing en zal in Le Mans in actie komen met Juan Manuel Correa en Filip Ugran. Het drietal komt uit in de LMP2-klasse, waar liefst 23 concurrenten aan de start verschijnen. Tijdens de 100e verjaardag van de race hoopt Viscaal zich te revancheren voor de editie van vorig jaar. Toen reed de Nederlander met drie ronden voorsprong op kop, maar ging het mis bij een van zijn teamgenoten. Die keerde met schade terug naar de pits, waar het vijf ronden duurde voor de auto gerepareerd was.

“Op uitnodiging van ARC Bratislava mocht ik vorig jaar aan deze geweldige wedstrijd proeven en het ging bepaald niet slecht. Op een gegeven moment lagen we drie hele ronden voor, maar doordat de radiator werd stukgeslagen door een steentje, verloren we teveel tijd”, legt Viscaal uit. “Desalniettemin heb ik vorig jaar met volle teugen genoten. De 24 uur van Le Mans is niet voor niets een van de drie kroonjuwelen van de autosport, dit is een ongelooflijk gaaf evenement en ik ben dankbaar dat ik er onderdeel van mag uitmaken.”

De coureur van Prema beseft dat het behalen van een podiumklassering al een hele prestatie zou zijn in het competitieve LMP2-veld, maar heeft er begrijpelijkerwijs heel veel zin in om aan de slag te gaan. “Volgens mij kan niemand wachten tot de Franse startvlag aankomende zaterdagmiddag wordt gezwaaid. Binnen Prema Racing is iedereen gefocust op deze wedstrijd. Vorig jaar finishte dit team als tweede, dus de kennis om een podiumfinish te scoren is aanwezig.”

“Aan voorspellingen ga ik me niet wagen, daarvoor duurt deze race veel te lang. Het enige wat je als rijder kan doen is blind vertrouwen op je collega’s, monteurs en engineers, om zelf het maximale eruit te halen. Het resultaat komt op zondagmiddag wel ter sprake: tot die tijd is het een kwestie van gas geven en de boel heelhouden. Ik kan niet wachten om van start te gaan”, sluit Viscaal af.