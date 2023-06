Steiner is wel klaar met praten over Schumacher: "Wilde hem echt niet kapotmaken"

Jordy Stuivenberg

Woensdag 7 juni 2023 13:50 - Laatste update: 14:14

Mick Schumacher keert vandaag terug achter het stuur van een Formule 1-wagen, want hij mag namens Mercedes een bandentest uitvoeren voor Pirelli. Dat is ook goed nieuws voor Gunther Steiner, die er eigenlijk wel klaar mee is om terug te blikken op zijn samenwerking met de Duitser.

De 24-jarige Schumacher kende geen al te gelukkige tijd bij Haas, waar Steiner teambaas is. Oom Ralf Schumacher haalt nog geregeld uit naar de Italiaan, omdat hij Mick in zijn ogen niet goed begeleid zou hebben. In gesprek met Sport1 laat Steiner weten dat hij hoopt dat iedereen nu weer naar de toekomst van Schumacher kan kijken en het niet meer zovaak heeft over de breuk met Haas.

Artikel gaat verder onder video

“We zijn meer dan een half jaar geleden uit elkaar gegaan en in Duitsland hebben mensen het er nog steeds over”, begint Steiner zijn verhaal. “Misschien is het een beter idee om Mick en Toto Wolff te vragen naar zijn toekomst en het niet meer de hele tijd te hebben over het verleden. Zou er hetzelfde gereageerd zijn als zijn achternaam Rosberg was? Ik denk het niet. Toen we Mick binnenhaalden, wisten we al dat zijn achternaam een vloek en een zegen was.”

Neppe harmonie

Steiner is het er niet mee eens dat hij het Schumacher onmogelijk heeft gemaakt bij Haas. “Een ding is zeker: ik wilde zijn carrière echt niet kapotmaken. We hebben niets tegen hem, maar dachten in het belang van het team. Ik ben daarin heel direct en laat geen neppe harmonie zien aan de buitenwereld. Daar moeten ze mee om kunnen gaan. Kon Mick dat? Dat weet ik niet, dat moet je aan hem vragen.”