Jordy Stuivenberg

Woensdag 7 juni 2023 09:15

Fernando Alonso beleeft zijn meest succesvolle Formule 1-seizoen in jaren en dat roept de vraag op hoe lang hij nog door kan. De Spanjaard is inmiddels 41 jaar en daarmee de oudste coureur van dit moment, maar wat Alfa Romeo F1-baas Alessandro Alunni Bravi betreft kan hij nog wel even mee.

Er is het nodige te doen over de teamsamenstelling van Alfa Romeo, dat op korte termijn doorgaat als Sauber, voor Audi in 2026 naamgever van het team wordt. Juist de nieuwe link met Audi zorgt ervoor dat verschillende coureurs worden gelinkt aan de renstal. Zo zou Carlos Sainz op de shortlist staan, mede vanwege de goede relatie tussen Audi en zijn vader Carlos Sainz Sr., die in de rallysport succesvol samenwerkten.

Op korte termijn hoeven we echter geen wijzigingen te verwachten, zo benadrukt Bravi tegenover El Mundo Deportivo. Toch geeft hij diverse hints over rijders die in de toekomst naar het team zouden kunnen komen. “We zijn tevreden met onze coureurs en de doelstelling is om ze een competitieve auto te geven. Natuurlijk is Carlos Sainz een van de beste courerus van dit moment. Maar hij rijdt bij Ferrari en volgens mij is hij daar tevreden.”

"Altijd vastleggen"

Wie hij wel als potentieel Sauber-materiaal ziet, is Alonso. Bravi kent hem nog uit zijn tijd bij McLaren, want hij was manager van Stoffel Vandoorne toen Alonso daar coureur was. “Ik zou Fernando altijd vastleggen, zelfs als hij 45 jaar of ouder is. Ik heb hem goed leren kennen bij McLaren en ik vind het altijd leuk om te zien hoe hij het doet. Maar nogmaals: we zijn tevereden over onze coureurs.”