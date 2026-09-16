House-DJ en fervent Ferrari-liefhebber DJ La Fuente (Job Smeltzer) heeft in een video-interview met GPFans uitgebreid stilgestaan bij zijn fascinatie voor de Formule 1 en zijn bewondering voor Max Verstappen.De Eindhovense artiest, die zelf een grote passie heeft voor snelle bolides, sprak openhartig over zijn racehelden uit het verleden en de mentaliteit van de huidige viervoudig wereldkampioen.

Volgens de bekende DJ onderscheidt Verstappen zich van veel andere topsporters door zijn nuchtere benadering en zijn pure passie voor het racen.Waar veel coureurs worden opgeslokt door de glitter en glamour van de koningsklasse, draait het bij de Nederlander vooral om het plezier in het rijden en het continu najagen van overwinningen.

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Schumacher als absolute jeugdheld

Op de vraag wie zijn vroegere helden in de autosport waren, hoeft La Fuente niet lang na te denken. De zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher maakte in diens hoogtijdagen bij Ferrari immers een onuitwisbare indruk op hem. "Nou, ik vond Schumacher helemaal de bom. Ben natuurlijk helemaal Ferrari-fan. Ik weet dat dat altijd heel veel indruk op mij heeft gemaakt, ja," aldus de goedlachse muzikant.

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'Hollandse nuchterheid en puur plezier'

Wanneer de brug wordt geslagen naar de hedendaagse Formule 1 en de status van Max Verstappen, steekt La Fuente zijn bewondering voor de coureur van Red Bull Racing niet onder stoelen of banken. "Ik vind Max Verstappen een super legend. Vooral omdat hij echt, echt Hollandse nuchterheid heeft. Passie voor de sport, passie voor het winnen, maar ook gewoon voor plezier," legt de dj uit.

Volgens La Fuente is die zoektocht naar plezier juist wat Verstappen zo uniek maakt op de grid. "Je merkt bij Max: het gaat om veel meer dan alleen de sport. Het gaat om lol hebben in iets. En dat vind ik zo vet bij hem. Je zit op het allerhoogste niveau, je bent een paar jaar de allerbeste geweest, maar bij hem staat toch nog iets daarboven lijkt het wel. En dat is gewoon: 'ik moet het ook leuk vinden'. En daar vind ik hem ongekend vet in."

Kijk op de toekomst en reglementen

De dj ziet diezelfde mentaliteit ook terug in de beslissingen die Verstappen neemt over zijn toekomst in de autosport, waaronder het verlengen van zijn verbintenis tot en met 2030. La Fuente vermoedt dat de Limburger altijd nauwlettend in de gaten houdt welke richting de sport opgaat: "Ook nu dat hij heeft bijgetekend, waarbij ik er 100% van overtuigd ben dat hij zelfs met de F1 heeft gepraat van wat komt eraan, welke regels zijn er, om ook af te wegen – los van het team en los van prestatie – ga ik het de komende jaren leuk genoeg vinden om het te doen? Vind ik het vet? Vind ik het niet leuk genoeg, ga ik iets anders doen. En daar vind ik Max echt ongekend vet in."

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