Remy Ramjiawan

Zondag 4 juni 2023 13:59

Polesitter Max Verstappen is er heilig van overtuigd dat de zege in Barcelona, als er niets geks gebeurd, zijn kant op zal gaan. De Nederlander blikt tijdens de drivers parade vooruit op de Grand Prix van Spanje en houdt nog altijd rekening met een bui tijdens de wedstrijd.

Verstappen wist zichzelf met een 1:12.272 tijdens de kwalificatie te verzekeren van de pole position. Op plek twee wist Carlos Sainz zijn bolide neer te zetten en de verrassende nummer drie was Lando Norris. Hoewel Pierre Gasly de vierde tijd wist te rijden, heeft hij zes plekken straf gekregen voor het ophouden van Sainz, maar ook Verstappen. Teamgenoot Sergio Pérez kende een matige zaterdag en wist niet verder te komen dan plek 11.

Artikel gaat verder onder video

'Moeten er bovenop blijven zitten'

Op de vraag of er nog iets kan gebeuren waardoor de Nederlander niet de zege pakt, reageert de tweevoudig kampioen: "Normaal gesproken niet, maar er hangt ook nog een regenbui in de buurt. Dus we moeten er bovenop blijven zitten qua strategie. We moeten ook proberen om geen fouten te maken." Verstappen heeft dit weekend in elke sessie bovenaan gestaan en het is volgens de Nederlander dan ook een genot om met de RB19 in Spanje rond te rijden. "Maar de start van dit weekend was natuurlijk erg goed. Het is ook genieten in de auto en hopelijk kunnen we dat laten zien in de race", zo vertelt hij.

'Plek verliezen bij start, is geen groot probleem'

Hoewel de RB19 op dit moment de snelste auto is, speelt het circuit ook een grote rol. "Er zijn altijd dingen die je moet tackelen. Maar we komen er stap voor stap en je leert steeds meer van de auto. Sommige circuits liggen onze auto beter dan anderen. Monaco bijvoorbeeld is iets lastiger, maar we hebben nog steeds gewonnen en hier is het gewoon genieten in de auto." Verstappen heeft eigenlijk nooit echt last van een gebrek aan zelfvertrouwen en dat is in Spanje niet anders. "Als we een plek verliezen bij de start, dan is dat voor ons geen groot probleem. Als we de auto gewoon heel houden, dan is die normaal gesproken erg snel", aldus Verstappen die op jacht gaat naar zijn veertigste overwinning in de Formule 1.