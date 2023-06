Remy Ramjiawan

Zondag 4 juni 2023 12:28 - Laatste update: 12:31

Naast Charles Leclerc zal ook Logan Sargeant gaan starten vanuit de pitstraat voor de Grand Prix van Spanje. De Amerikaanse Williams-coureur had zichzelf tijdens de kwalificatie op P20 gezet en het team kiest ervoor om te starten vanuit de pitlane.

Sargeant is het hele weekend in Barcelona al terug te vinden op de onderste plekken in de tijdenlijsten. In de derde vrije training schoof hij zelfs van de baan bij het uitkomen van de laatste bocht en beschadigde daarmee zijn bolide. De kwalificatie leek in gevaar te komen, maar de monteurs van de renstal uit Grove konden de bolide van de Amerikaan op tijd prepareren voor de sessie.

Artikel gaat verder onder video

Start vanuit pitstraat

Nu blijkt dus dat Williams heeft gekozen voor een start vanuit de pitlane. Net als bij Leclerc is er door het team gebruik gemaakt van de positie om direct een aantal onderdelen te wisselen. Zo heeft Williams een aanpassing gedaan aan de afstelling van de ophanging van de wagen, maar ook zijn de koelingen van de remmen aangepast.

Voor Leclerc was het al iets langer bekend dat hij vanuit de pitstraat zou gaan starten. De Monegask kende een dramatische kwalificatie en had enorm veel moeite om zijn achterbanden aan de praat te krijgen. Ferrari heeft ervoor gekozen om dan maar vanuit de pitstraat te gaan starten en ook de Scuderia heeft het nodige gewijzigd aan de SF-23 van Leclerc.