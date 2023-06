Sainz start thuisrace vanaf P2: "Één van de lastigste kwalificaties ooit"

Remy Ramjiawan

Zaterdag 3 juni 2023 17:31

Voor Carlos Sainz had het allemaal niet beter kunnen gaan dan hoe het zaterdag verliep in Barcelona. Teamgenoot Charles Leclerc bleef hangen in Q2 en daardoor rustte niet alleen de druk van de Tifosi op de schouders van de Ferrari-coureur, ook het thuispubliek wilde hem vooruit duwen. Sainz wist uiteindelijk de tweede tijd te rijden en daardoor heeft hij reële podiumkansen voor de race op zondag.

De kwalificatie in Spanje was wellicht niet het spektakel wat we in Monaco zagen, maar er gebeurde genoeg. Zo wist Sergio Pérez niet verder te komen dan Q2, maar had dat vooral met eigen fouten te maken. Fernando Alonso wilde voor zijn groene tribunes vanaf de eerste startrij starten, maar beschadigde zijn vloer bij een schuiver in Q1, waardoor hij niet verder kwam dan P9. Achter Sainz staat Lando Norris en dus lijkt de gang er dit weekend bij de McLaren's wel in te zitten.

'Had ik echt even nodig'

"Dit had ik echt even nodig", zo zegt Sainz opgelucht op de startgrid tijdens de interviews. "Het zat allemaal zo dicht bij elkaar en in erg moeilijke omstandigheden. We konden Q1 en Q2 doorkomen zonder echte problemen en om dan op één setje banden het klusje te klaren in Q3, dit was waarschijnlijk één van de lastigste kwalificaties die ik hier ooit heb gehad", zo stelt de 28-jarige Ferrari-coureur. Toch mag de Spanjaard starten vanaf de eerste startrij en een podium voor het thuispubliek lijkt er dus wel in te zitten. "Maar het is ons gelukt en we zitten in de best mogelijke condities voor de race van morgen. Nu gaan we ons focussen om dat podiumplekje voor morgen binnen te halen."

'Niets aan het toeval overgelaten'

De omstandigheden waren tijdens de kwalificatie zeker niet makkelijk te noemen en Sainz geeft zichzelf dan ook een schouderklopje. "Ik was erg goed vandaag. Het gaat altijd om die paar tienden hier en daar. Maar ik heb niets aan het toeval overgelaten en alles gegeven. Het was erg krap, ook met de McLaren, maar ook de Mercedes en de Aston Martins. P2 is het beste wat ik er vandaag uit kon halen", aldus Sainz.