'FIA stelt oordeel over 'schadelijke opmerkingen' Steiner uit'

De FIA heeft besloten om het oordeel over de vermeende schadelijke uitspraken van Guenther Steiner uit te stellen naar zondagochtend, zo meldt The Race. De stewards hadden een meeting gepland om 14:30 uur op zaterdagmiddag, maar geven aan dat ze simpelweg meer tijd nodig hebben om tot een oordeel te komen.

Steiner werd op het matje geroepen voor opmerkingen die hij zou hebben gemaakt richting de stewards in Monaco. De teambaas van Haas was het namelijk niet eens met de beslissing om Nico Hülkenberg een straf te geven voor de botsing die hij tijdens de openingsronde had met Logan Sargeant. De stewards waren van mening dat de Duitser verantwoordelijk was voor de botsing en deelde daarom een tijdstraf uit. Steiner noemde de stewards 'leken' en daar waren ze niet van gediend.

Overtredingen Steiner

De FIA had maar liefst drie artikelen erbij gehaald om de overtreding van Steiner in kaart te brengen. Zo overtrad de teambaas artikel 12.2.1.c. Daarin stelt de autobond dat "elke vorm van frauduleus gedrag of elke handeling die schadelijk is voor de belangen van een competitie of de belangen van de motorsport in het algemeen" verboden is. Volgens artikel 'f' uit datzelfde hoofdstuk kunnen "alle woorden, daden of teksten die morele schade of verliezen hebben berokkend bij de FIA, haar instanties, haar leden of haar leidinggevende functionarissen, en meer in het algemeen rondom het belang van de motorsport en de waarden die door de FIA worden verdedigd", niet door de beugel. Ook overtrad de teambaas artikel 'k' en dat stelt dat "elke vorm van wangedrag jegens, maar niet beperkt tot: officials, officieren of stafleden van de FIA, [en meer]" ook is verboden.

Oordeel wordt uitgesteld

De internationale autobond heeft simpelweg iets meer tijd nodig om tot een oordeel te komen over de uitspraken van de teambaas van Haas. Dat oordeel wordt verwacht op zondagochtend en het is nog niet duidelijk wat voor een straf er kan volgen, als de FIA daar al voor kiest. Het verhaal krijgt dus nog een staartje.