Vandaag blikken we met Jan Bolscher vanaf Spa terug op de kwalificatie, bespreken we de verrassende pole van Antonelli, de cruciale slipstream voor Verstappen en de gridstraffen van onder meer Norris. Ook kijken we vooruit naar de race, bespreken we de opvallende aanwezigheid van Verstappens management bij McLaren en sluiten we af met de WK-finale voetbal, waar ook de F1-coureurs (vooral Alonso en Colapinto) naar uitkijken.

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