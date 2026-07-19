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Max Verstappen shrugs his shoulders and looks in dismay at the Red Bull Garage in Spa

VIDEO | Max Verstappen houdt zich in: "Straks schiet iemand me nog neer" | GPFans Race Day

VIDEO | Max Verstappen houdt zich in: "Straks schiet iemand me nog neer" | GPFans Race Day

Sebastiaan Kissing
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Vandaag blikken we met Jan Bolscher vanaf Spa terug op de kwalificatie, bespreken we de verrassende pole van Antonelli, de cruciale slipstream voor Verstappen en de gridstraffen van onder meer Norris. Ook kijken we vooruit naar de race, bespreken we de opvallende aanwezigheid van Verstappens management bij McLaren en sluiten we af met de WK-finale voetbal, waar ook de F1-coureurs (vooral Alonso en Colapinto) naar uitkijken.

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