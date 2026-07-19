Kimi Antonelli houdt er rekening mee dat Max Verstappen bij de start van de Grand Prix van België alle zeilen bij zal zetten om in de openingsfase van de race een aanval op de leiding in de wedstrijd in te zetten.

Antonelli klokte in de kwalificatie voor de Grand Prix van België een 1:44.361 en was daarmee ruim drie tienden sneller dan de nummer twee: Max Verstappen. George Russell, de teammaat van de Italiaan, moest zelf ruim een halve seconde toegeven. De leider in het wereldkampioenschap Formule 1 zal vanmiddag zodoende opnieuw vanaf de eerste startpositie vertrekken. Maar dat het geen zondagsritje naar de eerste bocht wordt, weet de negentienjarige coureur maar al te goed.

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Antonelli verwacht aanval van Verstappen bij de start

"Max zou Max niet zijn als hij het niet zou proberen [bij de start]", blikt Antonelli vooruit bij Viaplay. "Daar hou ik zeker rekening mee. Hopenlijk kom ik goed van mijn plek en heb ik een goede start. Daarna moet ik een goede exit in bocht één hebben. Als dat lukt, kan ik er in bocht vijf ook goed voorzitten. Het gaat interessant worden, maar ik ga mijn best doen."

Groot verschil in kwalificatie met teammaat Russell

Russell gaf na afloop van de sessie aan dat er een probleem met de auto is, waardoor hij minder topsnelheid heeft op het rechte stuk. Dat zou het grote gat naar zijn teammaat verklaren. Antonelli zegt daarover: "We rijden dit weekend op een uitdagend circuit wat betreft energiemanagement en we hebben allebei onze eigen rijstijl. Daarom gebruiken we de batterij ook allebei op een andere manier. George start morgen vanaf de derde plaats, dus ik schrijf hem zeker niet af. Zijn race pace is tot nu toe erg goed geweest, dus ik verwacht dat hij erbij zal zitten."

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