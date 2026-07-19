close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen and Antonelli

Antonelli houdt rekening met Verstappen bij de start: "Anders zou Max, Max niet zijn"

Verstappen and Antonelli — Foto: © IMAGO

Antonelli houdt rekening met Verstappen bij de start: "Anders zou Max, Max niet zijn"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
 Google Maak ons je Google-favoriet

Kimi Antonelli houdt er rekening mee dat Max Verstappen bij de start van de Grand Prix van België alle zeilen bij zal zetten om in de openingsfase van de race een aanval op de leiding in de wedstrijd in te zetten.

Antonelli klokte in de kwalificatie voor de Grand Prix van België een 1:44.361 en was daarmee ruim drie tienden sneller dan de nummer twee: Max Verstappen. George Russell, de teammaat van de Italiaan, moest zelf ruim een halve seconde toegeven. De leider in het wereldkampioenschap Formule 1 zal vanmiddag zodoende opnieuw vanaf de eerste startpositie vertrekken. Maar dat het geen zondagsritje naar de eerste bocht wordt, weet de negentienjarige coureur maar al te goed.

Antonelli verwacht aanval van Verstappen bij de start

"Max zou Max niet zijn als hij het niet zou proberen [bij de start]", blikt Antonelli vooruit bij Viaplay. "Daar hou ik zeker rekening mee. Hopenlijk kom ik goed van mijn plek en heb ik een goede start. Daarna moet ik een goede exit in bocht één hebben. Als dat lukt, kan ik er in bocht vijf ook goed voorzitten. Het gaat interessant worden, maar ik ga mijn best doen."

Groot verschil in kwalificatie met teammaat Russell

Russell gaf na afloop van de sessie aan dat er een probleem met de auto is, waardoor hij minder topsnelheid heeft op het rechte stuk. Dat zou het grote gat naar zijn teammaat verklaren. Antonelli zegt daarover: "We rijden dit weekend op een uitdagend circuit wat betreft energiemanagement en we hebben allebei onze eigen rijstijl. Daarom gebruiken we de batterij ook allebei op een andere manier. George start morgen vanaf de derde plaats, dus ik schrijf hem zeker niet af. Zijn race pace is tot nu toe erg goed geweest, dus ik verwacht dat hij erbij zal zitten."

Gerelateerd

Max Verstappen Kimi Antonelli Grand Prix van België

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen krijgt vraag hoeveel Belg er nog in hem zit: "Het is 50/50"

Verstappen krijgt vraag hoeveel Belg er nog in hem zit: "Het is 50/50"

  • 3 uur geleden
  • 8
Dit is de voorlopige startopstelling voor de GP van België met alle gridstraffen verwerkt

Dit is de voorlopige startopstelling voor de GP van België met alle gridstraffen verwerkt

  • Gisteren 20:16
  • 3
Verstappen onthult over slipstream Hadjar: "Ik heb nergens om gevraagd"

Verstappen onthult over slipstream Hadjar: "Ik heb nergens om gevraagd"

  • Gisteren 19:46
  • 9
Verstappen houdt kritiek voor zich na kwalificatie: "Straks schiet iemand me nog neer"

Verstappen houdt kritiek voor zich na kwalificatie: "Straks schiet iemand me nog neer"

  • Gisteren 17:52
  • 13
Sainz haalt uit naar huidige F1-wagens op Spa: "Dit had nooit mogen gebeuren"

Sainz haalt uit naar huidige F1-wagens op Spa: "Dit had nooit mogen gebeuren"

  • 3 minuten geleden
VIDEO | Max Verstappen houdt zich in: "Straks schiet iemand me nog neer" | GPFans Race Day Video

VIDEO | Max Verstappen houdt zich in: "Straks schiet iemand me nog neer" | GPFans Race Day

  • 24 minuten geleden

Net binnen

11:46
Sainz haalt uit naar huidige F1-wagens op Spa: "Dit had nooit mogen gebeuren"
11:24
Video
VIDEO | Max Verstappen houdt zich in: "Straks schiet iemand me nog neer" | GPFans Race Day
10:41
Hadjar grapt over beloning na tow voor Verstappen: "Hoop het wel, doe maar in geld"
10:32
Live
Van Hoepen zorgt voor code rood door flinke crash: "Neeeee!" | F1 Shorts
10:11
Spa-Francorchamps weigert op te geven: "Een vaste plek op de kalender"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Stella reageert gevat op transfergeruchten Verstappen: "Een fascinerende mogelijkheid" Max Verstappen

Stella reageert gevat op transfergeruchten Verstappen: "Een fascinerende mogelijkheid"

1 uur geleden
Antonelli troeft Verstappen na weergaloze slipstream Hadjar af en pakt pole op Spa Samenvatting kwalificatie

Antonelli troeft Verstappen na weergaloze slipstream Hadjar af en pakt pole op Spa

Gisteren 17:11
Button waarschuwt Verstappen: "Anders is ineens je carrière voorbij" Max Verstappen

Button waarschuwt Verstappen: "Anders is ineens je carrière voorbij"

Gisteren 15:49
Verstappen derde in laatste vrije training België, Hamilton crasht in slotseconden Samenvatting VT3

Verstappen derde in laatste vrije training België, Hamilton crasht in slotseconden

Gisteren 13:30
Ontdek het op Google Play
x