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Hadjar, Verstappen, socials

Hadjar grapt over beloning na tow voor Verstappen: "Hoop het wel, doe maar in geld"

Hadjar, Verstappen, socials — Foto: © IMAGO

Hadjar grapt over beloning na tow voor Verstappen: "Hoop het wel, doe maar in geld"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Voor Isack Hadjar, die vanmiddag met een gridstraf aan zijn broek aan de Grand Prix van België begint, stond Q3 vooral in het teken van het helpen van Max Verstappen. De Fransman legt tegenover onder anderen GPFans uit dat het helemaal niet zo makkelijk was en grapt dat Red Bull hem voor de actie wel een blanco cheque mag sturen.

Hadjar moest in de top-tienkwalificatie precies timen wanneer hij in de derde sector op het gaspedaal moest trappen, zodat Verstappen optimaal van de slipstream kon profiteren. Daarbij ging het in de eerste run minder goed dan in de tweede, zo onthult Hadjar: "Het was moeilijk inschatten, omdat je niet helemaal weet wat de motor je gaat geven. Ik stopte ineens in bocht veertien en vandaag was het met de motor gewoon erg onduidelijk. Dus tijdens die eerste poging in Q3 had ik te veel vermogen en trok ik juist bij hem weg. In mijn tweede poging had ik niet genoeg vermogen, dus reed hij naar mij toe, maar ik kon hem dat hele stuk meenemen. Dat was moeilijk om te beoordelen."

Vrij spel door gridstraf

Dat Hadjar zich kon inzetten voor Verstappen heeft te maken met de motorwissel van eerder dit weekend. Daardoor start de Red Bull-coureur helemaal achteraan en daar baalt hij van, want het gevoel in de RB22 is juist heel erg goed: "Het was het beste gevoel in de auto dit hele jaar, op de Red Bull Ring trouwens ook wel. Waar we moeten gaan starten, dat is erg frustrerend. Ik zou liever willen vechten aan de voorkant van het veld (...) Dat ik straks zoveel auto's moet gaan inhalen, daar kun je niet veel van leren. Ik ga wel lol hebben, geen druk en veel auto's inhalen."

Slipstream

Verstappen zelf gaf aan dat de slipstream nodig was, omdat P2 anders onbereikbaar zou zijn. De Nederlander had verwacht anders vanaf P6 te moeten vertrekken, maar Hadjar stelt dat dat misschien iets te negatief is: "Het zag er goed uit. Ik weet niet of het anders P6 was geworden, want hij zag er vandaag erg snel uit. Ach, ik heb mijn taak uitgevoerd."

Op de vraag of hij er nog iets voor terugverwacht, grapt Hadjar: "Ik hoop het wel, doe maar in geld. Nee, ik weet het niet. Het maakt me eigenlijk ook niet uit."

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