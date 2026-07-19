Hoe laat begint vandaag de Grand Prix van België?
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Het is raceday en dat betekent dat we vandaag de Grand Prix van België voor de kiezen krijgen. Kimi Antonelli zal vanaf de eerste startrij vertrekken, met Max Verstappen naast hem op P2.
De kwalificatie viel ten prooi aan Antonelli, die uiteindelijk meer dan drie tienden sneller was dan de Nederlander op de tweede plek. Dat gat had nog groter kunnen zijn, maar Verstappen kreeg een tow van teamgenoot Isack Hadjar. De Nederlander zou naar eigen zeggen op P6 zijn geëindigd zonder die hulp. Lando Norris wist weliswaar de derde tijd neer te zetten, maar valt door zijn gridstraf terug naar P13. Daarom is George Russell degene die vanmiddag vanaf P3 mag starten.
Hoe laat begint vandaag de Grand Prix van België?
Waar er eerder deze week nog enkele plensbuien op de weerradar stonden, lijkt het voorlopig 'gewoon' droog te blijven. De Grand Prix van België begint om 15.00 uur Nederlandse tijd.
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