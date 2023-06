Lars Leeftink

Vrijdag 2 juni 2023 14:49 - Laatste update: 14:52

Red Bull Racing heeft de Formule 1 Grand Prix van Spanje uitgekozen om de motor van Max Verstappen te vervangen. Ook de motor van Sergio Pérez is compleet nieuw. De vraag is dan meteen of daar een gridstraf bij komt kijken.

Deze vraag is met nee te beantwoorden. Zowel Verstappen als Pérez waren nog bezig met hun eerste motor van het seizoen en kunnen dus zonder een gridstraf te krijgen hun motor vervangen. Het gaat bij beide coureurs om hun verbrandingsmotor (ICE), turbocharger, MGU-H en MGU-K. Het zijn overigens niet de enige coureurs die op dit gebied nieuwe onderdelen nemen, want ook Lando Norris neemt zijn derde motor van het seizoen. Elke coureur mag er zonder straf vier gebruiken.

Overige coureurs

Daar bleef het echter niet bij. Bij Fernando Alonso en Logan Sargeant zijn de Energy Store en Control Electronics vervangen, terwijl bij Nico Hülkenberg de Control Electronics ook vervangen zijn. Voor deze drie coureurs is het pas de eerste keer dat er iets vervangen moet worden op dit gebied, waardoor er dus geen straf volgt. Oscar Piastri zag zijn Exhaust System voor de derde keer vervangen worden. Ook dit levert geen straf op, aangezien hij er acht mag gebruiken en dit zijn vierde is.

Versnellingsbak

Tot slot zijn er ook nog vier coureurs waarbij de versnellingsbak compleet vervangen is. Beide coureurs van McLaren, Piastri en Norris, en Alfa Romeo, Valtteri Bottas en Zhou Guanyu, zien hun versnellingsbak voor het eerst in 2023 vervangen worden. Ook hier dus geen gridstraf.