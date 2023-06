Ferrari komt met 'Red Bull-achtige sidepods' naar Grand Prix van Spanje

Jeen Grievink

Het Formule 1-team van Ferrari arriveert in Spanje met een behoorlijk upgradepakket, waarvan de sidepods het meest in het oog springen. Het nieuwe concept lijkt namelijk sterk op die van Red Bull Racing. Ferrari volgt hiermee het voorbeeld van Mercedes, dat in Monaco ook al met aangepaste sidepods naar het circuit kwam.

De dominante RB19 van Red Bull Racing lijkt voor veel teams een schoolvoorbeeld te zijn van waar ze hun auto kunnen verbeteren. De sidepods trekken vooralsnog de meeste aandacht, want nadat Mercedes vorige week al hun zero sidepod-concept naar de prullenbak verwees, heeft Ferrari dit nu gedaan met hun 'badkuip'-variant. De Italiaanse renstal maakte tot op heden gebruik van een zogenoemde 'inwash'-variant, maar volgt nu het voorbeeld van Red Bull, dat gebruikmaakt van een 'downwash'-concept. Ferrari hoopt hiermee iets aan rondetijd te kunnen terugwinnen ten opzichte van de Oostenrijkse concurrent, al verwacht Charles Leclerc geen wonderen.

Leclerc verwacht geen wonderen van nieuwe sidepods

“We verwachten geen grote wonderen, om eerlijk te zijn. We proberen vanaf nu elke race kleine updates mee te brengen. Deze update moet ons in de juiste richting brengen. Ik denk echter niet dat het een grote verandering teweegbrengt", zo liet Leclerc weten tegenover de verzamelde pers in Montmélo. Het totale updatepakket, dat naast nieuwe sidepods ook onder meer een aangepaste achterwielophanging bevat, moet Ferrari wel meer snelheid op gaan leveren. Met name op het gebied van downforce hoopt men winst te boeken met dit nieuwe pakket, dat morgen tijdens de vrije training voor het eerst getest zal worden.

Ferrari hoopt stabieler te worden met updates

"We hebben een extreem ‘peaky’ auto. In de kwalificatie, over één ronde met nieuwe banden en wind waarvan we exact weten wat die gaat doen, is het oké. Maar zodra we buiten deze omstandigheden komen, verliest de auto enorm veel downforce. Daar hebben we hard aan gewerkt met deze nieuwe updates", aldus Leclerc.