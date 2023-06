Jeen Grievink

Donderdag 1 juni 2023 10:40

Het Formule 1-team van Alpine verwacht de goede lijn van Monaco door te kunnen trekken in Spanje, waar aankomend weekend de volgende Grand Prix op het programma staat. Sportief directeur Alan Permane denkt dat zijn renstal inmiddels vóór Mercedes - en op gelijke hoogte met Ferrari - staat.

Alpine bracht in Monte Carlo verschillende updates mee voor de A523 en deze lijken goed te werken. Op het nauwe stratencircuit wist Esteban Ocon zijn bolide naar de derde plaats te sturen, terwijl teamgenoot Pierre Gasly ook punten scoorde door als zevende te finishen. In Spanje denken de Fransen wederom een soortgelijke prestatie te kunnen leveren. Permane verwacht zelfs dat Alpine inmiddels aan Mercedes voorbij is gestreefd. Hij denkt dat zijn renstal nu vooral de strijd moet zoeken bij Ferrari, van wie hij zegt dat ze nu "op gelijke hoogte" staan. Een gevecht met Red Bull Racing en Aston Martin zit er nog niet in, denkt Permane.

Alpine denkt vóór Mercedes te staan in Spanje

Als de sportief directeur van Alpine de vraag voorgeschoteld krijgt wat hij verwacht van het raceweekend op Circuit de Catalunya, antwoordt de 56-jarige Brit: "Om eerlijk te zijn min of meer hetzelfde (als in Monaco, red.). Dit is geen speciale Monaco-auto. We hebben de upgrades die bedoeld waren voor Imola in Monaco op de auto gezet, en nog een aantal meer. De auto werkt goed." Permane denkt dan ook dat Alpine een significante stap voorwaarts heeft gemaakt en dat ze nu voor Mercedes staan. "Ik verwacht in de komende race voor Mercedes te staan", zo zegt hij, geciteerd door Motorsport.com. "En op gelijke hoogte met Ferrari."

Red Bull en Aston Martin nog brug te ver

Hoewel de strijd met Mercedes en Ferrari lijkt te zijn gevonden, moet Alpine nog wel ruimschoots haar meerde erkennen in Aston Martin en - met name - Red Bull Racing. Dit weet ook Permane. "Max Verstappen is te ver weg en Checo (Sergio Pérez, red.) ook als hij zijn dag heeft. Fernando Alonso wordt eveneens lastig, maar ik zie niet in waarom we niet zouden kunnen strijden met Mercedes en Ferrari", aldus de sportief directeur.