Sainz gelooft niets van geruchten: "Vorige week zou Charles naar Mercedes gaan"

Carlos Sainz laat zich niet opfokken door de geruchten over zijn toekomst. De Ferrari-coureur zou op de nominatie staan om vervangen te worden door Lewis Hamilton, ook al heeft hij nog een contract tot eind 2024. Toch zou hij het fijn vinden om begin volgend jaar te weten of hij bij Ferrari kan blijven.

Zowel Hamilton als Ferrari-teambaas Frederic Vasseur hebben ontkend dat er gesprekken gaande zijn, maar dat zegt natuurlijk niets in de Formule 1. De Britse F1-coureur is na dit seizoen vrij om te gaan en staan waar hij wil en Ferrari zou het geen probleem vinden om Sainz de deur te wijzen, zo lezen we al weken. De Spanjaard heeft ondertussen ook niet te klagen over interesse en werd eerder al gelinkt aan Audi of een terugkeer naar Alpine.

“Ik ga natuurlijk niet vertellen wat mijn strategie is voor de onderhandelingen, daar doe ik nooit uitspraken over”, vertelde Sainz tegenover Sky Sports. “Maar als je oude interviews terugleest, dan heb ik altijd gezegd dat ik graag aan het seizoen begin met de wetenschap dat ik een contract heb voor het jaar erna. Ik heb bij Renault meegemaakt dat ik nog geen contract had en vond dat niet fijn, dus het doel is om dat te voorkomen.”

Sainz geeft aan dat hij ook nog niet naar Vasseur is gestapt om het te hebben over de geruchten rond Hamilton. De Spanjaard ziet ook dat het silly season in volle gang is en weet dat je dan niet alles moet geloven. “Het is de tijd van het jaar, dan zijn er altijd geruchten. Anderhalve week geleden zou ik naar Audi gaan, een week geleden tekende Charles bij Mercedes en nu komt Lewis naar Ferrari. Ik rijd al meer dan acht jaar Formule 1 en weet hoe deze periode werkt.”