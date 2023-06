De vegan hamburgers van Lewis Hamilton zijn dik 100 miljoen dollar waard

Jordy Stuivenberg

Donderdag 1 juni 2023 07:00

Lewis Hamilton doet op het circuit al bijna twee seizoenen niet mee om de overwinning, maar daarbuiten is hij nog steeds uitermate succesvol. De Mercedes-coureur heeft een keten voor vegan eten en die is inmiddels meer dan 100 miljoen dollar waard.

Het bedrijf in kwestie heet Neat Burger en is een van de vele zakelijke uitstapjes van de zevenvoudig wereldkampioen. De formule werd in 2019 gelanceerd en inmiddels zijn er acht vestigingen in Londen en ging in april het restaurant in New York open. Vooral die laatste toevoeging zou het bedrijf geen windeieren leggen, want volgens de Financial Times is de marktwaarde van het bedrijf hierdoor boven de 100 miljoen dollar uitgekomen.

Onder andere Real Madrid-keeper Thibaut Courtois zou hebben meegedaan in een nieuwe investeringsronde, waarbij 18 miljoen dollar werd opgehaald. De keten ligt dus goed in de markt bij bekende sporters. De waarde van Neat Burger zou in een jaar tijd met 40 procent zijn toegenomen, dus we hoeven absoluut geen medelijden te hebben met Hamilton en zijn collega-investeerders.

Ferrari lonkt

De toekomst van de Britse coureur is op sportief gebied nog hoogst onzeker. Zijn verbintenis met Mercedes loopt aan het einde van 2023 af en de handtekeningen onder een vernieuwd contract laten op zich wachten. Ondertussen zou ook Ferrari een stoeltje vrijhouden voor Hamilton, die in Italië de plek van Carlos Sainz zou kunnen innemen. Deze geruchten werden in Monaco echter ontkend door Ferrari.