Remy Ramjiawan

Zondag 28 mei 2023 18:31

Voor Sergio Pérez zat er zondagmiddag in Monaco niet meer in dan de zeventiende finishplek. De Mexicaan wijst naar de fout van gisteren, die grote gevolgen heeft gehad voor de race in Monte Carlo en waardoor hij nu duur puntenverlies heeft opgelopen.

Na de race in Monaco is het onderlinge verschil met teamgenoot en klassementsleider Max Verstappen uitgelopen tot 39 punten. Pérez was tijdens de kwalificatie de gebeten hond toen hij in Q1 hard in de muur terecht kwam in de eerste bocht. Daardoor moest de Mexicaan starten vanaf P20 en gezien er weinig inhaalmogelijkheden zijn in Monaco, wist hij niet verder te komen dan de zeventiende plek.

Artikel gaat verder onder video

'Onacceptabel

Tegenover de verzamelde media, waaronder GPFans, legt Pérez zijn wedstrijd uit. "We hebben de prijs betaald van mijn fout van gisteren. Dat was gewoon erg kostbaar. Ik moet dan ook mijn oprechte excuses aanbieden aan mijn hele team, want het is onacceptabel om dit soort fouten te maken", zo legt Pérez de schuld bij niemand anders, dan zichzelf. De Mexicaan wil dit seizoen echt voor de titel gaan, maar dan moeten dit soort dagen er tussenuit: "Ik moet hier gewoon van leren en ik kan me zoiets niet meer veroorloven in dit kampioenschap."

Ging best goed, totdat het verkeer kwam

Vanaf de twintigste plek was het sowieso al een moeilijke opgave en Checo wijst naar de drukte op de baan. "Het ging eigenlijk best goed, maar ik kwam al snel in het verkeer tegen en dat bracht me in een moeilijke positie. Toen ging het regenen en wij waren één van de laatste die de pitstop maakten. Toen kwam ik tegen de muur terecht, ik beschadigde mijn voorvleugel in gevecht met [Kevin] Magnussen", zo legt hij uit. Het trekt dan ook een pijnlijke conclusie: "Het was gewoon slecht. Als je in die positie zit, dan moet je flink wat risico nemen."