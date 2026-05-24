De aangepaste startopstelling voor de F1 Grand Prix van Canada na FIA-straf

De FIA heeft zojuist de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Canada bevestigd. George Russell vangt de race aan vanaf pole position, terwijl het weekend voor thuisheld Lance Stroll alsmaar dramatischer wordt.

George Russell kent tot nu toe een ijzersterk weekend in Montreal. De Mercedes-coureur schreef zaterdag de sprintrace op zijn naam en klokte enkele uren later de snelste tijd in de kwalificatie voor de Grand Prix van zometeen. Met een 1:12.578 bleef hij voor de tweede keer dit weekend teammaat Kimi Antonelli nipt voor. Niet voor het eerst dit seizoen, bezet het team van Mercedes zodoende de volledige eerste startrij. Lando Norris vinden we terug op de derde plaats, met daarachter McLaren-teammaat Oscar Piastri. Lewis Hamilton vangt de race op Albert Park aan vanaf de vijfde plaats, met een getergde Max Verstappen aan zijn rechterzijde.

Opnieuw pitstraatstart voor Stroll

Isack Hadjar start als zevende, gevolgd door Charles Leclerc, Arvid Lindblad en Franco Colapinto als hekkensluiter van de top tien. Nico Hülkenberg vertrekt vanaf de elfde plaats, gevolgd door Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Alexander Albon, Fernando Alonso en Sergio Pérez. Lance Stroll kwalificeerde zich als 21ste, maar het team van Aston Martin heeft besloten verschillende motoronderdelen in de auto van de Canadees te vervangen. De thuisheld start zodoende voor de tweede keer dit weekend vanuit de pitstraat. Valtteri Bottas schuift op van de 22ste plaats naar de 21ste plaats.

Startopstelling Grand Prix van Canada

