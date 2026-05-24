Verstappen vreest voor regen in Canada: "Net alsof je op ijs rijdt"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Hoewel Max Verstappen normaliter staat te springen om een race in de regen, onthult hij in De Telegraaf dat de voorspellingen er voor dit weekend naast zitten. De verschillende weersverwachtingen wijzen op wat druppels tijdens de Grand Prix, maar Verstappen hoopt vooral dat dat meevalt.

In Canada bleek dat Red Bull Racing de zaken niet op orde heeft. Zo wist het team in Miami nog terug te slaan na een kwakkelende openingsfase van het seizoen, maar in Montreal zijn vooral de hobbels en de hoge kerbstones een probleem voor de RB22. Daarnaast is het maar lastig om temperatuur in de banden te krijgen, hoewel dat natuurlijk voor iedereen geldt.

Regenrace kan gevaarlijk worden, volgens Verstappen

Het raceweekend in Montreal is de afgelopen dagen verreden onder relatief koele omstandigheden en de banden zijn aan de harde kant. Het zorgt ervoor dat de coureurs meer met de bandentemperatuur bezig zijn dan hun lief is. Mocht het gaan regenen, dan wordt het nog lastiger voor de coureurs. "Of het gevaarlijk kan worden? Ja, dat kan best", erkent Verstappen.

Bandentemperatuur

Daarbij wijst hij naar de bandentemperatuur: "Als de banden te koud zijn, is het net alsof je op ijs rijdt. In Barcelona tijdens de eerste testdagen heb ik op full wets gereden. Dat ging nog wel, maar op dat circuit genereer je in de bochten wel meer temperatuur in je banden. Op dit circuit is dat lastig. En al helemaal als we bijvoorbeeld achter de safety car moeten rijden. Ik hoop dat het meevalt qua weer."

