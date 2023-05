Verstappen waakt voor 'pijnlijke' rode vlag in kwalificatie: "Eerste run moet goed zijn"

Jordy Stuivenberg

Zaterdag 27 mei 2023 10:18

Max Verstappen rekent er niet op dat de reglementen rondom rode vlaggen in de kwalificatie op de schop gaan. Hij zou graag zien dat rijders die een gele of rode vlag veroorzaken daar niet van kunnen profiteren of zelfs bestraft worden.

Verstappen stond de afgelopen tijd meerdere keren aan de verkeerde kant van de streep. Zo bleef hij gefrustreerd achter toen Sergio Pérez vorig jaar in Monaco crashte, waardoor de Nederlander zijn snelle ronde af moest breken. Hij was op dat moment juist op weg om zijn tijd te verbeteren. In Miami was het Charles Leclerc die in de muur belandde en Verstappen in de weg zat.

“Het gebeurt, maar in de meeste gevallen is het niet bewust. Hier in Monaco, maar ook op andere stratencircuits en daar heb je het maar mee te doen”, vertelde Verstappen, die de hand ook deels in eigen boezem steekt. “Het is me al een paar keer overkomen dat er een rode vlag-situatie was tijdens mijn tweede run. Ik moet er gewoon voor zorgen dat mijn eerste run goed is.”

Toch hoopt de Red Bull-coureur dat de Formule 1 kijkt naar de reglementen die in de IndyCar an toe passing zijn. Daar kan een coureur nooit profiteren van een rode vlag die hij of zij zelf veroorzaakt. “Als jij daar verantwoordelijk voor bent, verpest je het rondje van de rest en dat is weleens pijnlijk. In andere series raak je al je rondetijden kwijt als jij de veroorzaker bent. Het zou goed zijn daar naar te kijken, maar het lijkt er niet op dat de FIA ermee bezig is.”