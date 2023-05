Doornbos zet geen geld in op Verstappen vanwege vogelpoep: "Alonso gaat voor P1"

Jordy Stuivenberg

Zaterdag 27 mei 2023 08:30 - Laatste update: 08:31

Max Verstappen noteerde de snelste tijd in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Monaco, maar analist Robert Doornbos zet zijn geld in op iemand anders. Hij ziet in Fernando Alonso de grootste kanshebber voor P1 en daar heeft hij een heel opvallende verklaring voor.

Alonso begon de vrijdag goed met de tweede tijd in VT1, maar profiteerde er daarbij ook van dat Red Bull zijn zaakjes nog niet helemaal op orde had. In de tweede training reed hij weliswaar een halve seconde van zijn tijd af, maar zakte hij naar P4, achter Verstappen, Charles Leclerc en Carlos Sainz. Toch dicht Doornbos hem veel kans toe als het gaat om de eindzege in Monaco, zo vertelt hij in het Race Café van Ziggo Sport.

Artikel gaat verder onder video

“We zijn allemaal heel blij dat Max zo dominant is en dat is ook gaaf om te zien, maar voor de sport wil je dat anderen ook meedoen om de overwinning”, begint Doornbos zijn onderbouwing wat betreft de kansen van de Spanjaard. “Alonso loopt in Monaco de paddock binnen met het idee: dit wordt mijn weekend. Vervolgens scheet er een vogel op zijn jasje en dat brengt geluk. Ik zet vol in op Alonso, die gaat voor P1.”

Rauw talent

Zag Doornbos naast een beetje vogelpoep nog meer aanwijzingen voor Spaans succes aan de Middellandse Zee? Jazeker, dus zijn voorspelling is niet helemaal afhankelijk van het geluk van Alonso. “Hij zat er de hele dag bovenop. Het is een rauw talent, die het maximale uit de auto haalt. Het verschil met Lance Stroll was ook substantieel”, aldus Doornbos, die Stroll in de eerste training bijna een seconde zag toegeven op Alonso.