Kimberley Hoefnagel

Vrijdag 26 mei 2023 20:52

Sergio Pérez is niet tevreden met de resultaten van de vrijdag in Monaco. De Mexicaanse coureur stelt dat hij moeite had om snelheid te vinden, maar benadrukt dat er geen grote problemen zijn. Vooralsnog geen reden voor paniek.

Het raceweekend in Monaco verloopt tot op heden moeizaam voor Pérez. De Red Bull-coureur is normaal gesproken ontzettend snel op stratencircuits, en was voorafgaand aan het raceweekend dan ook één van de favorieten. Tijdens de vrije trainingen op vrijdag kon hij echter geen potten breken. Pérez klokte de vierde tijd in VT1 en de zevende tijd in VT2. Een lastig begin, zeker op een circuit als het Circuit de Monaco.

"Het was geen geweldige dag vandaag wat betreft het tempo van de auto", reageert Pérez na afloop van de vrije training. "Ik denk dat VT1 iets beter ging dan VT2. Na de wijzigingen die we doorgevoerd aan de auto, hebben we genoeg dingen om te beoordelen voor de kwalificatie van morgen. Ik zal met mijn team gaan zitten en alles doornemen, want elke milliseconde gaat hier een verschil maken."

Geen reden tot paniek

"Het zijn maar kleine dingen", benadrukt de Mexicaan. "Er valt op dit moment niets groots op, dus ik maak me geen grote zorgen. Het wordt een echte uitdaging op weg naar de kwalificatie, het wordt een interessante sessie. We moeten ervoor zorgen dat we de banden onder controle krijgen en ze in de juiste positie krijgen om hier de perfecte ronde te rijden."