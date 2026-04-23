Volgens Jaguar-coureur António Félix da Costa is Max Verstappen behoorlijk te spreken over de gloednieuwe Gen4-bolide van de Formule E. De Portugees onthult dat de Red Bull Racing-coureur hem een persoonlijk bericht stuurde om zijn waardering voor de nieuwe generatie elektrische wagens uit te spreken.

Eerder deze week werd de nieuwe Gen4-auto officieel aan de wereld getoond tijdens een demonstratie op het Circuit Paul Ricard in Frankrijk. De wagen, die in het dertiende seizoen van het wereldkampioenschap zijn officiële racedebuut zal maken, beschikt over permanente vierwielaandrijving en levert een maximaal vermogen van maar liefst 600 kilowatt. Daarmee belooft het de snelste en krachtigste Formule E-auto tot nu toe te worden, met prestaties die de huidige Gen3-generatie ver achter zich laten.

Goedkeuring vanuit de Formule 1

Da Costa, die de vierde positie in het Formule E-kampioenschap bezet, benadrukt bij MotorsportWeek dat de nieuwe generatie auto’s een noodzakelijke stap voorwaarts is voor de sport. “Ten eerste omdat het een nieuwe auto is. Voor mij is de klasse inmiddels goed geïntroduceerd in de autosportwereld, maar dit is waarschijnlijk onze grootste stap tot nu toe”, stelt de Jaguar-coureur. Hij erkent daarbij dat de voorganger van de Gen4 niet bij alle coureurs en fans in de smaak viel. “Qua uitstraling, technologie, snelheid en prestaties: ik denk dat het geen groot geheim is dat de Gen3 niet een heel populaire auto was toen hij uitkwam. Ik denk dat we met deze auto echt goed hebben doorgepakt en dat het een hele goede eerste indruk is”, aldus Da Costa.

Reactie Max Verstappen

De onthulling van de nieuwe wagen leverde Da Costa direct een opvallende reactie op vanuit de Formule 1-paddock, waar de ontwikkelingen in de elektrische racerij nauwlettend worden gevolgd. “Ik heb een mooi verhaal: toen de Gen3 werd onthuld, was een van de eerste berichten die ik kreeg van Max Verstappen. Hij zei: ‘Ik weet het zo net nog niet met deze’”, blikt de Portugees terug op de eerdere kritiek van de Nederlander. Bij de nieuwste generatie was de toon van de drievoudig wereldkampioen echter compleet anders. “Gisteren, toen de auto werd gepresenteerd, was een van de eerste berichten die ik kreeg van Max Verstappen, waarin hij zei: ‘Dit is cool!’”, vertelt Da Costa trots. “Dus ja, als de Formule 1-jongens het waarderen, is dat ook iets moois en ik denk dat het geweldig is voor de serie”, voegt hij daaraan toe.

Gerelateerd