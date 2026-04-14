Jos Verstappen meen dat het gevaar van de rallysport aanzienlijk meevalt, in tegenstelling tot wat zijn zoon Max Verstappen beweert. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 stelde onlangs in het voorjaar van 2026 opnieuw dat de sport te riskant is vanwege de vele bomen langs het parcours. Vader Jos is het daar echter niet mee eens.

Verstappen junior maakte eerder al duidelijk dat hij momenteel geen enkele ambitie heeft om in de voetsporen van zijn vader te treden binnen de rallywereld. Waar de Formule 1 beschikt over geavanceerde barrières en uitloopstroken die de impact van een crash absorberen, ontbreekt die luxe volgens hem volledig in de rallysport. "Als ik een fout maak en ik raak een boom, dan geeft die boom niet mee. Dat is voor mij de grens; het risico is simpelweg te groot", aldus de coureur eerder al over de fysieke risico's van de sport. Hij geeft voor de nabije toekomst de voorkeur aan deelnames in het enduranceracen, waar hij dit jaar de 24h Nürburgring gaat rijden.

Bomen niet meer zien

Jos Verstappen, die eerder in april 2026 nog als tweede eindigde in de TAC Rally in het Belgische Tielt, kan zich totaal niet vinden in de beredenering van zijn zoon. Volgens de 54-jarige coureur verdwijnen de obstakels langs de weg vanzelf uit het zicht zodra de concentratie op de pace notes en het wegdek het overneemt. "Hij praat altijd over de bomen en noem maar op. Maar op een gegeven moment zie je die bomen niet meer. Je weet dat ze er zijn, je houdt er rekening mee, maar daar let je niet op", legt hij bij FORMULE 1 Magazine uit over de mentale staat tijdens een proef.

Gewoon een keer doen

Om zijn punt kracht bij te zetten, trekt de rallycoureur een sarcastische vergelijking met de circuitplannen van zijn zoon en daagt hij hem uit om zelf eens achter het stuur van een moderne rallywagen te kruipen. "Nee, op de Nürburgring in een GT3 rijden, dat is ongevaarlijk, zeg maar", reageert hij cynisch op de uitgesproken zorgen van Max over de veiligheid. "Hij moet het gewoon een keertje komen doen. Dus is bij deze, Max. En dan praat hij er anders over", luidt de duidelijke uitnodiging aan het adres van de Red Bull-coureur.

