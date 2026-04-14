Info uit F1-paddock onthult: Verstappen gaat voor explosie zorgen op rijdersmarkt

Volgens verschillende journalisten van The Race is Max Verstappen momenteel de absolute spil op de rijdersmarkt voor de komende seizoenen. Hoewel de viervoudig wereldkampioen nog een doorlopend contract heeft tot en met 2028, wachten andere Formule 1-teams met grote belangstelling op zijn definitieve beslissing over zijn toekomst bij Red Bull Racing. Binnen de paddock wordt algemeen verwacht dat de uiteindelijke keuze van de Nederlander zal zorgen voor een explosie aan verschuivingen op de grid, waarbij talloze andere stoeltjes pas daarna ingevuld zullen worden.

De onrust rondom de toekomst van Verstappen wordt gevoed door de huidige situatie in de Formule 1 en de interne problemen bij Red Bull Racing. De Nederlander stoort zich mateloos aan de nieuwe reglementen in de sport en gaf in Japan aan na te moeten denken over zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport. Daarnaast is de RB22 momenteel verre van competitief. Hoewel concurrenten als McLaren en Ferrari hun rijdersduo's voor de nabije toekomst al grotendeels hebben vastgelegd, zijn er bij de overige teams nog maar weinig coureurs zeker van hun plek.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen als startpunt voor de markt

Volgens journalist Edd Straw begint de markt dan ook bij de regerend wereldkampioen. "Hij heeft een contract tot en met 2028, maar hij praat over een pensioen", stelt Straw vast. "Gezien zijn status in de Formule 1 is dit wel het startpunt voor de rijdersmarkt. Alles wordt erdoor beïnvloed of Verstappen wel of niet in een Red Bull rijdt". Collega-journalist Jon Noble deelt die visie en sprak onlangs in de paddock met diverse teambazen over de huidige impasse op de transfermarkt.

Noble merkt dat de teams een afwachtende houding aannemen zolang er geen duidelijkheid is vanuit het kamp van Verstappen. "Het is nog vroeg voor grote ontwikkelingen, maar de teams verwachten dat de explosie volgt op wat Max Verstappen doet", legt Noble uit. Hij stelt dat de markt pas echt in beweging komt zodra de Limburger de knoop doorhakt over zijn verblijf bij Red Bull. "Als Max van team wisselt of ermee ophoudt, dan ligt alles open en kunnen we talloze wissels bij alle teams zien". Noble durft zelfs een stap verder te gaan in zijn voorspelling over de nabije toekomst van de coureur. "Ik zet erop in dat Max volgend jaar niet meer in de Formule 1 rijdt en dat we dus een verandering bij Red Bull krijgen".

Speculatie over een sabbatical

Ook Scott Mitchell-Malm houdt serieus rekening met een tijdelijk of zelfs definitief vertrek van Verstappen uit de koningsklasse. "De Formule 1 zou veel minder leuk zijn zonder Max op de grid, maar er is wel een serieuze kans dat hij minimaal een jaar niet in de Formule 1 rijdt", geeft hij aan. Mitchell-Malm verwacht dat de coureur een sabbatical overweegt om zijn opties voor de nieuwe reglementen van 2026 in alle rust af te wegen. "Het is ook heel waarschijnlijk dat hij contractueel gezien bij Red Bull kan vertrekken", vervolgt de journalist over de vermeende ontsnappingsclausules in het contract van de Nederlander.

"Daarnaast heeft hij de wens om zijn opties open te houden en wil hij op een een of andere manier met Red Bull blijven samenwerken. Hij kan zijn opties dan op de achtergrond afwegen". Een tijdelijke pauze zou hem volgens Mitchell-Malm de mogelijkheid bieden om in de toekomst alsnog terug te keren bij de Oostenrijkse formatie. Mocht Verstappen daadwerkelijk besluiten om een stap terug te doen, dan staat Red Bull voor de enorme taak om een geschikte vervanger aan te wijzen.

Mogelijke opvolgers bij Red Bull

Mitchell-Malm schetst voor de opvolging twee duidelijke scenario's, afhankelijk van de langetermijnintenties van de coureur en het team. "Als ze er echt van overtuigd zijn dat Verstappen terugkeert, dan is de combinatie van Isack Hadjar en Arvid Lindblad heel verleidelijk", doelt hij op de aanstormende talenten uit het Red Bull Junior Team. "De winnaar mag dan blijven".

Mocht de teamleiding echter de voorkeur geven aan een meer ervaren kracht van buitenaf om de stabiliteit te waarborgen, dan heeft de journalist een duidelijke favoriet op het oog. "Als ze toch bij andere teams gaan kijken, zet ik op Alexander Albon in", besluit Mitchell-Malm.

