Helmut Marko vindt dat de nieuwe Formule 1-reglementen voor het seizoen 2026 per direct op de schop moeten. De 82-jarige Oostenrijker stelt dat de technische voorschriften te complex zijn en dat de individuele rijvaardigheid van de coureurs weer centraal moet komen te staan binnen de koningsklasse.

De technische reglementen voor het huidige seizoen zorgen al langer voor aanzienlijke verdeeldheid binnen de paddock. Eerder dreigde drievoudig wereldkampioen Max Verstappen zelfs de sport te verlaten vanwege zijn onvrede over de nieuwe generatie auto's en de bijbehorende restrictieve regels. Naar aanleiding van deze aanhoudende kritiek hebben de FIA en de Formule 1-teams in april 2026 besloten om tijdens een reeks spoedvergaderingen gerichte wijzigingen te bespreken om de sportieve balans te herstellen.

Kritiek op de reglementen

Marko sluit zich bij Kleine Zeitung nu resoluut aan bij de critici en benadrukt dat de huidige technische situatie onhoudbaar is voor de toekomst van de sport. "Het is te ingewikkeld en de software speelt een te dominante rol", stelt de Oostenrijker over de huidige staat van de hybride krachtbronnen. Hij betwijfelt echter of de fundamentele problemen op korte termijn volledig opgelost kunnen worden. "Ik weet niet of dat in één seizoen gecorrigeerd kan worden. Er moet iets gebeuren en de rijvaardigheid moet weer op de voorgrond treden", aldus Marko.

Pauze op de kalender

Daarnaast wijst de kersverse ambassadeur van de Red Bull Ring op de groeiende onvrede onder de coureurs over de vermogensafgifte van de nieuwe motoren. "De stemming onder de coureurs is negatief. Er moeten nu veranderingen worden doorgevoerd en hopelijk zal de FIA er alles aan doen om het aandeel van de batterij te verkleinen en meer te focussen op de verbrandingsmotor", doelt hij op de huidige verdeling van het vermogen. Dat de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië aan het begin van 2026 zijn geannuleerd vanwege de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten, ziet hij als een strategisch voordeel voor dit herzieningsproces. "In dat opzicht zijn de twee afgelaste races helemaal geen slechte zaak", aldus Marko over de extra tijd die de FIA nu heeft. De Formule 1 kent hierdoor een onverwachte pauze van vijf weken in het voorjaar van 2026.

