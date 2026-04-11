FIA-topman Tombazis geeft tekst en uitleg over eventuele regelwijzigingen
De directeur van de eenzitters bij de FIA, Nikolas Tombazis, heeft zich uitgelaten over al het gespeculeer rondom een eventuele regelwijziging. Tombazis onthult dat de autobond na de crash van Oliver Bearman wel iets moet gaan doen, maar vindt het te makkelijk om het hele reglement af te doen als 'puinhoop'.
Na de openingsrace in Melbourne werd het vermoeden van Max Verstappen, dat hij in 2023 al uitsprak, werkelijkheid. Coureurs moeten anno 2026 al op het rechte stuk van het gaspedaal afgaan om op die manier batterij te besparen. Nog los van het feit dat het zorgt voor een wat onnatuurlijke rijstijl, leidt het ook tot gevaarlijke situaties, zoals we bij Bearman zagen in Suzuka.
Gevaarlijke situaties
Niet alleen Verstappen was vocaal over het huidige racen; Carlos Sainz was na de race in Japan ook fel. Zo stelde hij dat de Grand Prix Drivers' Association had gewaarschuwd voor dit soort situaties en dat de FIA hier weinig mee heeft gedaan. Daarnaast was ook Sainz kritisch op de nieuwe rijstijl in de Formule 1 en stelde hij tijdens de testdagen dat de sport iets probeert te verkopen wat het duidelijk niet is.
Geen complete regelwijziging, wel iets aanpassen
Tombazis legt in The Guardian uit dat de huidige gesprekken gaan over enkele tweaks: "Het is niet zo dat we een complete herziening van de regels bespreken. We geloven dat de patiënt niet op de intensive care ligt; de patiënt hoeft alleen maar een paar appels per dag te eten en geen openhartoperatie te ondergaan." Daarbij benadrukt de Griek dat er wel iets aan de hand is en dat het ook bij de FIA is doorgedrongen dat er iets moet veranderen.
Toch wil Tombazis niet zo ver gaan als enkele kritische fans of coureurs: "Ik wil ook weer niet zeggen: 'Het is een puinhoop.' We hebben fans die blij zijn met de show, we hebben een ongeluk gehad dat werd veroorzaakt door specifieke aspecten die we moeten oplossen en we hebben coureurs die vinden dat er dingen verbeterd kunnen worden." Daarbij is Tombazis van mening dat er eigenlijk altijd wel klachten zijn: "Ik weet niet of er ooit een situatie is waarin je als schoolhoofd of scheidsrechter altijd schouderklopjes krijgt."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Net binnen
- 4
- 1
- 22
Veel gelezen
