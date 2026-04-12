Jos Verstappen snapt GT3-uitstapjes F1-coureurs: "Normaal was het altijd andersom"
Volgens Jos Verstappen is het toch wel veelzeggend dat niet alleen zoon Max, maar ook Lance Stroll een uitstapje naar het GT3-racen prefereert. ‘Jos the Boss’ stelt in gesprek met RaceXpress dat coureurs voorheen graag Formule 1-wagens wilden besturen, maar dat die tijd inmiddels is vervlogen.
Hoewel de Formule 1 natuurlijk nog altijd de zogeheten 'pinnacle' van de autosport is, hebben de nieuwe regels ervoor gezorgd dat niet alle coureurs even positief zijn. Het komt door het nieuwe racen, waarbij er vooral gedacht moet worden aan het besparen van energie in plaats van het opzoeken van de limiet. Max Verstappen maakte vorig jaar al een uitstapje in de NLS en haalde in september zijn vergunning om te mogen racen in de Duitse klasse. Afgelopen maand bezocht de Nederlander de NLS2-race en wist die te winnen, maar werd vervolgens gediskwalificeerd.
F1 is volgens Jos Verstappen niet meer F1
Vader Jos begrijpt dat coureurs tegenwoordig uitstapjes maken naar andere klassen. Zo legt Verstappen senior uit dat hij tegenwoordig ook niet altijd meer een hele Formule 1-race kan uitzitten. "Af en toe ben ik aan het kijken en zet ik de televisie gewoon uit. Het is niet de F1 waar de F1 voor staat", zo vertelt hij. Jos is van mening dat het tegenwoordig eerder een engineersrace is geworden in plaats van een sport waarbij de coureurs het verschil kunnen maken.
Dat er tegenwoordig uitstapjes zijn naar de GT3 vindt Jos dan ook begrijpelijk, al is het in zijn ogen ook veelzeggend: "Het is van de gekke dat GT3 mooier racen is dan F1. Normaal was het altijd andersom. Dan wilden de GT3-rijders ontzettend graag voelen hoe het is om in een F1-auto te rijden. Tegenwoordig is dat ver te zoeken."
