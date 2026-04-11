Het Autodromo Nazionale di Monza, ook wel bekend als de Temple of Speed, wordt flink onder handen genomen. De gemeenteraad van Monza heeft het plan om de faciliteiten rondom het circuit aan te pakken goedgekeurd, waarmee een investering van zo'n 40 miljoen euro wordt gedaan.

Diverse organisaties hebben door de jaren heen hun circuits gemoderniseerd, waaronder bijvoorbeeld Hongarije. Monza moest uiteindelijk ook een keer mee en afgelopen week is daar door de gemeenteraad een klap op gegeven. De verbouwing zorgt voor een permanente overkapping boven het pitgebouw, een compleet nieuw race control center, maar ook een modern mediacentrum.

Modernisering Monza

Het is de bedoeling dat de nieuwe faciliteiten in 2027 worden opgeleverd. "We zijn zeer tevreden met de uitslag van de stemming in de gemeenteraad. Dit is een cruciaal moment voor de toekomst van ons circuit. De bijna unanieme overeenstemming die bij de stemming naar voren kwam, getuigt van de gedeelde waarde van dit project en het besef van het strategische belang van het Autodromo voor de regio en het land, dat zo'n 250 miljoen euro aan gerelateerde activiteiten genereert", zo citeert de Italiaanse tak van Motorsport.com.

