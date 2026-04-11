close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Circuit Monza krijgt groen licht voor verbouwing van 40 miljoen euro

1 reactie

Circuit Monza krijgt groen licht voor verbouwing van 40 miljoen euro

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Het Autodromo Nazionale di Monza, ook wel bekend als de Temple of Speed, wordt flink onder handen genomen. De gemeenteraad van Monza heeft het plan om de faciliteiten rondom het circuit aan te pakken goedgekeurd, waarmee een investering van zo'n 40 miljoen euro wordt gedaan.

Diverse organisaties hebben door de jaren heen hun circuits gemoderniseerd, waaronder bijvoorbeeld Hongarije. Monza moest uiteindelijk ook een keer mee en afgelopen week is daar door de gemeenteraad een klap op gegeven. De verbouwing zorgt voor een permanente overkapping boven het pitgebouw, een compleet nieuw race control center, maar ook een modern mediacentrum.

Modernisering Monza

Het is de bedoeling dat de nieuwe faciliteiten in 2027 worden opgeleverd. "We zijn zeer tevreden met de uitslag van de stemming in de gemeenteraad. Dit is een cruciaal moment voor de toekomst van ons circuit. De bijna unanieme overeenstemming die bij de stemming naar voren kwam, getuigt van de gedeelde waarde van dit project en het besef van het strategische belang van het Autodromo voor de regio en het land, dat zo'n 250 miljoen euro aan gerelateerde activiteiten genereert", zo citeert de Italiaanse tak van Motorsport.com.

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Positieve signalen bij Red Bull, 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en grijpt in | GPFans Recap

  • 1 uur geleden
'Stoelendans door overstap Lambiase naar McLaren: Stella vertrekt naar dít team'

  • 9 april 2026 12:01
  • 6
FIA-topman Tombazis geeft tekst en uitleg over eventuele regelwijzigingen

  • 1 uur geleden
  • 4
Doornbos begrijpt stap Lambiase: "Teambaas worden is het hoogst haalbare"

  • 3 uur geleden
Olav Mol wuift afhakende F1-fans weg: "Ruggengraat van een dode zalm"

  • Vandaag 18:01
  • 22
'Wissel bij Ferrari uitgesteld: Hamilton blijft met interim-engineer'

  • Vandaag 16:54

Net binnen

21:44
Recap
21:01
19:06
18:01
16:54
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Vandaag 08:29 8
Gisteren 21:44
Gisteren 20:58 9
Gisteren 20:00
Ontdek het op Google Play
x