Volgens Robert Doornbos heeft Gianpiero Lambiase niet zomaar gekozen voor McLaren. De analist stelt in het Race Café dat het kamp-Verstappen bij de beslissing betrokken is geweest en dat ook 'GP' natuurlijk voor het hoogst haalbare wil gaan.

Deze week werd bekend dat Lambiase zal vertrekken bij Red Bull Racing en juist kiest voor de grote rivaal van de afgelopen seizoenen: McLaren. 'GP' krijgt bij het papaja-oranje team meer verantwoordelijkheden en volgens diverse geluiden zou hij op den duur de nieuwe teambaas kunnen worden. Daarmee komt er wel een einde aan de samenwerking tussen Lambiase en Verstappen, die de afgelopen tien jaar toch aardig succesvol was.

'Gouden duo'

Doornbos legt uit dat de beloften die aan elkaar zijn gemaakt, echt niet zomaar zijn gedaan: "De verhalen van Max en Gianpiero met: we gaan met niemand anders samenwerken, het gouden duo, is ook echt wel zo. Ze hebben echt geschiedenis geschreven. Waar het voor Max waanzinnig is dat hij 71 overwinningen heeft en vier wereldtitels, is dat net zo bijzonder voor een engineer. Daar wordt ook anders naar gekeken en daar wordt aan getrokken. Aston Martin wilde hem hebben en daar werd al geflirt."

'Teambaas worden is hoogst haalbare'

Daarnaast is het kamp van Verstappen niet overvallen door het nieuws: "En Gianpiero, dat heb ik ook begrepen van Jos, die heeft ook wel overlegd: ik heb deze kans; dit is het hoogste haalbare. Teambaas worden is het hoogst haalbare in de Formule 1 voor een engineer." Tafelgenoot Jack Plooij legt daarbij uit dat ook Lambiase uiteindelijk zijn zinnen heeft gezet op Ferrari: "Ik denk dat hij ooit de droom heeft om ook teambaas bij Ferrari te worden. Voor alle Italianen die in de Formule 1 werken, is dat de droom en dat heeft hij ook."

Gerelateerd