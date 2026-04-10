Tim Coronel ziet Max Verstappen niet zomaar op korte termijn besluiten om een punt te zetten achter zijn loopbaan in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen sprak na de Grand Prix van Japan duidelijke twijfels uit over het vervolg van zijn carriere in de koningsklasse van de autosport.

Max Verstappen is nog altijd slechts 28 jaar, maar heeft inmiddels vier wereldkampioenschappen en meer dan tien jaar ervaring in de Formule 1 achter zijn naam staan. De Nederlander heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij niet tot zijn veertigste in de Formule 1 door zal blijven rijden. Zijn doel, een wereldkampioenschap, is immers bereikt en daarnaast zijn er tal van andere raceklassen waarbij je aanzienlijk minder van huis hoeft te zijn. Maar een vertrek van Verstappen heeft nog nooit zo dichtbij gevoeld als nu.

De Limburger stoort zich mateloos aan de nieuwe reglementen in de Formule 1 en is als sinds de testdagen in Bahrein enorm vocaal in zijn kritiek. Na de Grand Prix van Japan liet hij zelfs optekenen de komende weken na te moeten denken over of hij verder wil in de sport. Nu ook nog het nieuws naar buiten is gekomen dat Gianpiero Lambiase vanaf 2028 voor McLaren zal gaan werken, lijkt zijn toekomst onzekerder dan ooit. Lambiase is al ruim tien jaar de race-engineer van Verstappen en de twee hebben een enorm hechte band. Zo zei Verstappen ooit bij Ziggo: "Als GP stopt, stop ik ook."

Tim Coronel verwacht niet dat Verstappen dit jaar al zal stoppen, al zal het nieuws van Lambiase wel meespelen in zijn beslissing: Hij zal heus niet nu direct een knoop doorhakken, maar wel een aanloop nemen naar... ", klinkt het in gesprek met GPFans. "We hebben er op het moment allemaal minder plezier aan. Als je er als sportman minder plezier aan hebt, ga je daarover nadenken. Uiteindelijk is hij denk ik vooral teleurgesteld in hoe de reglementen nu de boventoon voeren. Het is nu een wedstrijdje in wie het slimst is. Dat mag deze sport niet zijn."

De coureur en analist vervolgt: "Uiteindelijk weet je het nooit. Maar ik weet ook dat Max een rechte rug heeft en niet zomaar iemand in de steek laat. Hij heeft zo'n mooie legacy opgebouwd bij Red Bull. Maar aan de andere kant: iedereen is inmiddels weg uit dat team. Dus zit die ziel er nog wel? Het is een raar begin van het seizoen", klinkt het.

