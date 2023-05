Jordy Stuivenberg

Dinsdag 23 mei 2023 12:31

Je verwacht het misschien niet direct van een Formule 1-team, maar Mercedes doet er alles aan om zo min mogelijk CO2 uit te stoten. Het team uit Brackley kijkt daarbij vooral naar het transport van circuit naar circuit en mikt op een vermindering van 60 procent in Europa. Hoe? Door de vrachtwagens voortaan op hergebruikt frituurvet te laten rijden.

Mercedes werkt er samen met titelsponsor Petronas en zijn logistieke partners al langer aan om het transport groener te maken. Het uiteindelijke doel is volledig klimaatneutraal te opereren en de volgende stap is het gebruik van biobrandstoffen voor het Europese deel van de Formule 1-kalender. De vrachtwagens van Mercedes worden volgetankt met HVO100 en leggen vervolgens tussen de 9.000 en 10.000 kilometer af langs negen Europese circuits.

Het doel is zoveel mogelijk HVO100 te tanken, want dat spaart per kilometer 89 procent CO2 uit. Mercedes weet echter dat deze biobrandstof niet in elk land beschikbaar is en houdt op dit moment dan ook een slag om de arm wat de totale besparing betreft. Ook de generators op het circuit draaien voortaan op biobrandstof. In totaal moet de uitstoot op Europese bodem met 60 procent omlaag. Of dat gelukt is, krijgen we aan het einde van het seizoen te horen, want dan publiceert Mercedes een uitgebreide analyse van het project.

“Autosport draait om passie en wij moeten het platform van de Formule 1 gebruiken om meer te zijn dan leiders”, vertelt Toto Wolff over de plannen van Mercedes. “We willen pioniers zijn en volledig klimaatneutraal opereren vanaf 2030. Als we samenwerken, dan kunnen we ook duurzaam hoge prestaties leveren. Het zou echt een prestatie zijn als we de uitstoot van onze trucks met 89 procent weten te verminderen.”