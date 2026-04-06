'Red Bull gaat mogelijk tijdens GP van Monaco met Verstappen praten over contractverlenging'
Hoewel Max Verstappen nog altijd tot en met 2028 vastligt bij Red Bull Racing en de Nederlander de afgelopen weken heeft getwijfeld over zijn toekomst in de Formule 1, wijst Autoracer op de situatie bij Red Bull Racing en stelt dat het team binnenkort toch wil gaan praten met Verstappen over een eventuele contractverlenging.
Red Bull Racing is inmiddels niet meer het team waar Verstappen in 2022 zijn contractverlenging tot en met 2028 tekende. Diverse kopstukken zijn verdwenen en de prestaties zijn inmiddels ook in een neerwaartse spiraal beland. Toch heeft Verstappen onlangs nog laten weten dat hij graag loyaal wil blijven aan het team waar hij al zijn kampioenschappen heeft behaald, ondanks de interesse van Mercedes de afgelopen jaren.
Contractbesprekingen tussen Verstappen en Red Bull
Het Italiaanse medium stelt dat Red Bull zich momenteel niet kan veroorloven Verstappen te verliezen. Er staat nog geen coureur klaar met het kaliber van de Nederlander, en bovendien zou een plotseling vertrek voor onrust zorgen bij de aandeelhouders en investeerders van Red Bull Racing. Verstappen heeft voorlopig nog geen knoop doorgehakt over zijn Formule 1-carrière en zou, volgens diverse media, nog tot oktober gebruik kunnen maken van zijn ontsnappingsclausule. Daarin staat dat de Nederlander tijdens de zomerstop in de top twee van het kampioenschap moet staan; anders mag hij om zich heen kijken. Volgens Autoracer zal de tijd voor gesprekken binnenkort aanbreken en “valt normaal gesproken samen met de Grand Prix van Monaco”.
