Stroll lacht om problemen: 'Ons eigen Aston Martin-kampioenschap met Alonso is wel leuk'
Volgens Lance Stroll vechten hij en zijn teamgenoot Fernando Alonso momenteel hun eigen strijd uit op de grid. De Canadees stelt dat de tegenvallende prestaties van Aston Martin ertoe hebben geleid dat de twee coureurs in hun eigen 'Aston Martin-kampioenschap' rijden. Dat liet de coureur weten na afloop van de Grand Prix van Japan, waarin hij voortijdig moest opgeven.
Het huidige Formule 1-seizoen is voor het team van Aston Martin heel tegenvallend begonnen. Tijdens de eerste drie raceweekenden in Australië, China en Japan wist de renstal geen potten te breken en kampte het bovendien met aanzienlijke betrouwbaarheidsproblemen. De AMR26, die dit jaar voor het eerst is uitgerust met een krachtbron van Honda, komt snelheid tekort en lijdt onder zware vibraties vanuit de power unit. Dit resulteerde in Japan in een teleurstellende kwalificatie, waarbij Stroll en Alonso op de laatste startrij stonden op respectievelijk P21 en P22. De eerstgenoemde is nog in geen enkele Grand Prix geklasseerd.
Eigen kampioenschap
Tijdens de race op het circuit van Suzuka kon Stroll geen vuist maken naar de rest van het veld. Toch wist hij zich naar eigen zeggen wel te vermaken. "De auto is niet geweldig, maar ik had een leuke race met Fernando in ons eigen kleine kampioenschap, ons eigen Aston Martin-kampioenschap", lachte hij om vervolgens te benadrukken dat het team simpelweg de snelheid miste om verder naar voren mee te vechten. "Ik genoot van de race, ook al waren we langzaam en vochten we voor de laatste posities."
De race van Stroll kwam na dertig ronden vroegtijdig ten einde toen het team hem vroeg de groene bolide in de pitbox te parkeren. De oorzaak was van technische aard. "Ik denk dat het een probleem met de waterdruk is. We moeten het nog onderzoeken, maar dat is wat we op dit moment denken", legt de coureur uit Montreal uit. Ondanks de teleurstelling van de uitvalbeurt kijkt hij met een positief gevoel terug op de gereden kilometers. "Suzuka is altijd een mooi circuit om op te rijden, dus ik genoot van mijn ronden daar. Het is zonde dat we het einde niet konden halen", besluit Stroll.
Terwijl de problemen bij Aston Martin zich opstapelen, zoekt Stroll binnenkort ook zijn heil buiten de Formule 1. Op zaterdag 11 april zal hij zijn debuut maken in de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS op het circuit van Paul Ricard, waar hij een Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo van Comtoyou Racing zal delen met Mari Boya en Roberto Merhi.
