Andrew Shovlin heeft tekst en uitleg gegeven over de plotselinge terugval van George Russell tijdens de Grand Prix van Japan. De Britse coureur leek op weg naar een goed resultaat, maar werd het slachtoffer van een ongelukkig getimede pitstop en een opmerkelijke softwarefout in zijn Mercedes, aldus de trackside engineering director van het team. Uiteindelijk moest Russell genoegen nemen met de vierde plaats op het circuit van Suzuka.

Terwijl Russell worstelde met de techniek, kende zijn teamgenoot Kimi Antonelli een uitstekende middag. De negentienjarige coureur schreef de race vanaf pole position op zijn naam en nam daarmee de leiding in het wereldkampioenschap over van Russell. Mercedes gaat momenteel ook aan de leiding in het constructeurskampioenschap met 135 punten, maar de renstal liep in Japan wel tegen de grenzen van de nieuwe reglementen aan.

Ongelukkige timing Safety Car

De problemen voor Russell begonnen rond de neutralisatie van de race. In ronde 22 crashte Ollie Bearman zwaar in de Spoon Curve, wat een safety car-fase veroorzaakte. Russell was precies één ronde eerder naar binnen gegaan voor zijn geplande pitstop. Shovlin erkent dat dit het breekpunt van diens race. "Kimi's geluk was Georges ongeluk. Als we George een ronde later hadden laten stoppen, had hij de leiding behouden voor de herstart", legde hij uit in een statement van Mercedes. Antonelli kon daarentegen optimaal profiteren van de situatie en de leiding overnemen. "Hij had echt een sterke pace en, hoewel hij profiteerde van de safety car om aan de leiding te komen, kon hij de race comfortabel controleren zodra hij in die positie zat", prijst Shovlin de jonge racewinnaar.

Softwarefout kost podiumplaats

Na de herstart ging het van kwaad tot erger voor Russell, die terugviel naar de derde positie. Hij verloor vervolgens ook nog eens een plek aan Lewis Hamilton, omdat hij onvoldoende batterij overhad voor de herstart . Daarna sloeg een opmerkelijke bug in de software toe. Onder de nieuwe reglementen, waarbij de krachtbron voor de helft afhankelijk is van elektrische energie, zorgde een zogeheten 'superclip' voor grote problemen. "Hij had een frustrerend probleem waarbij een bug in de softwarecode, geactiveerd door het tegelijkertijd indrukken van een knop en het schakelen, ervoor zorgde dat de krachtbron in een superclip ging en de batterij oplaadde, waardoor Charles hem kon passeren", legt Shovlin uit. Charles Leclerc stelde het laatste podiumplekje veilig achter Antonelli en Oscar Piastri.

Concurrentie komt dichterbij

Ondanks dat Russell zich nog wist terug te vechten naar de vierde plaats, kijkt Mercedes met gemengde gevoelens terug op de race. Teambaas Toto Wolff uitte eerder al kritiek op de softwarematige kinderziektes van de auto. Ook Shovlin ziet dat er werk aan de winkel is voor de Duitse renstal. "Het is duidelijk dat er veel is waar we de komende weken aan moeten werken en wat we moeten begrijpen. We hebben een geweldige start van het seizoen gemaakt, maar onze concurrenten komen dichterbij", waarschuwt de topman. De Zilverpijlen zijn dan ook vastberaden om de komende periode te gebruiken voor doorontwikkeling. "Gelukkig weten we wat de verschillende gebieden voor verbetering zijn en we zullen maximaal gebruikmaken van het gat in de kalender om te ontwikkelen op de plekken waar we niet sterk genoeg zijn."