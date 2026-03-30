Het was niet alleen Max Verstappen die tijdens het raceweekend in Japan niet lekker in het nieuws stond bij de F1-journalisten. Kym Illman onthult dat ook Lewis Hamilton even moest ingrijpen, al bleef dat onder de radar.

Verstappen wilde afgelopen donderdag niet starten met zijn persmoment in de hospitality-unit van Red Bull Racing. Daarvoor moest eerst Giles Richards, journalist van The Guardian, zich terugtrekken. De Nederlander werd door hem in Abu Dhabi gevraagd naar het incident tussen George Russell en hem tijdens de wedstrijd in Barcelona, waarbij Verstappen een harde actie maakte en een straf kreeg. Verstappen kwam uiteindelijk twee punten tekort voor de titel, die naar Lando Norris ging, en miste vooral het respect van de desbetreffende journalist. Als reactie daarop heeft de Italiaanse Unie van Autojournalisten (UIGA) de FIA opgeroepen om in gesprek te gaan.

Hamilton greep ook eventjes in

Blijkbaar was het niet alleen Verstappen die even ingreep bij de media, zo onthult Illman. Hamilton was aanwezig in de mediapen, ook wel bekend als het ‘vierkantje’, en riep daar de fotografen tot de orde. “Gek genoeg, even daarvoor was het Lewis Hamilton in de media- en TV-pen. Er stonden een heleboel fotografen achter de TV-verslaggevers. Hij vroeg die fotografen naar achteren te gaan, omdat hij zich anders niet kon focussen op zijn antwoorden. Dit zijn dus al twee gevallen waarin de media instructies kregen van coureurs,” zo vertelt Illman op zijn Instagram-pagina.

