'Verstappen moet vóór deze deadline aangeven of hij bij Red Bull blijft'
Max Verstappen heeft na de Grand Prix van Japan openlijk getwijfeld over zijn toekomst in de Formule 1. De Nederlander vindt het simpelweg niet meer zo leuk als voorheen en gaf aan dat hij de komende weken de tijd neemt om vooral na te denken. The Race ontdekt echter dat dit misschien ook verband houdt met een deadline in het contract van de viervoudig kampioen.
De samenwerking tussen Verstappen en Red Bull lijkt voorlopig door te gaan, maar afgelopen weekend liet Verstappen weten dat dit toch onzeker is. Zijn thuissituatie is veranderd met de geboorte van baby Lily vorig jaar, en daarnaast haalt Verstappen inmiddels meer plezier uit het racen in andere wagens. De Formule 1 is bovendien de elektrische richting opgegaan, waardoor coureurs niet altijd meer hun kwaliteiten volledig kunnen tonen. De Nederlander vertelde bij de BBC dat hij overweegt om aan het einde van 2026 zijn Formule 1-helm aan de wilgen te hangen.
Deadline in oktober
Volgens The Race moet Verstappen zijn besluit uiterlijk in oktober kenbaar maken bij Red Bull Racing, mocht hij kiezen voor een vertrek. Verstappen heeft weliswaar een contract dat hem tot en met 2028 bij Red Bull houdt, maar er zijn clausules waardoor hij die verbintenis zou kunnen verbreken. Wanneer deze precies geactiveerd kunnen worden, is niet helemaal duidelijk, al wijzen enkele geluiden in de paddock op de periode rond de zomerstop. Het gaat dan om de clausule waarbij Verstappen in de top twee van het kampioenschap moet staan; als dat niet het geval is, heeft hij de keuze om zijn heil elders te zoeken of, in het uiterste geval, te stoppen.
