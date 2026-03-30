Max Verstappen at Suzuka

'Verstappen moet vóór deze deadline aangeven of hij bij Red Bull blijft'

Max Verstappen at Suzuka — Foto: © IMAGO
Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Max Verstappen heeft na de Grand Prix van Japan openlijk getwijfeld over zijn toekomst in de Formule 1. De Nederlander vindt het simpelweg niet meer zo leuk als voorheen en gaf aan dat hij de komende weken de tijd neemt om vooral na te denken. The Race ontdekt echter dat dit misschien ook verband houdt met een deadline in het contract van de viervoudig kampioen.

De samenwerking tussen Verstappen en Red Bull lijkt voorlopig door te gaan, maar afgelopen weekend liet Verstappen weten dat dit toch onzeker is. Zijn thuissituatie is veranderd met de geboorte van baby Lily vorig jaar, en daarnaast haalt Verstappen inmiddels meer plezier uit het racen in andere wagens. De Formule 1 is bovendien de elektrische richting opgegaan, waardoor coureurs niet altijd meer hun kwaliteiten volledig kunnen tonen. De Nederlander vertelde bij de BBC dat hij overweegt om aan het einde van 2026 zijn Formule 1-helm aan de wilgen te hangen.

Deadline in oktober

Volgens The Race moet Verstappen zijn besluit uiterlijk in oktober kenbaar maken bij Red Bull Racing, mocht hij kiezen voor een vertrek. Verstappen heeft weliswaar een contract dat hem tot en met 2028 bij Red Bull houdt, maar er zijn clausules waardoor hij die verbintenis zou kunnen verbreken. Wanneer deze precies geactiveerd kunnen worden, is niet helemaal duidelijk, al wijzen enkele geluiden in de paddock op de periode rond de zomerstop. Het gaat dan om de clausule waarbij Verstappen in de top twee van het kampioenschap moet staan; als dat niet het geval is, heeft hij de keuze om zijn heil elders te zoeken of, in het uiterste geval, te stoppen.

Albers wijst naar diner tussen Verstappen en Domenicali: "Het is de vraag wat daaruit komt"

Albers wijst naar diner tussen Verstappen en Domenicali: "Het is de vraag wat daaruit komt"

  • Gisteren 19:58
  • 7
Vakbond van journalisten eist FIA-gesprek na Verstappens actie in Japan

Vakbond van journalisten eist FIA-gesprek na Verstappens actie in Japan

  • Gisteren 15:51
  • 34
'Red Bull Racing verliest opnieuw pion: Schack levert ontslagbrief in'

'Red Bull Racing verliest opnieuw pion: Schack levert ontslagbrief in'

  • 3 uur geleden
  • 5
Illman onthult dat naast Verstappen ook Hamilton ingreep tijdens mediamoment

Illman onthult dat naast Verstappen ook Hamilton ingreep tijdens mediamoment

  • 55 minuten geleden
  • 2
Verstappen beschadigt per ongeluk paal in mediapen na race in Suzuka

Verstappen beschadigt per ongeluk paal in mediapen na race in Suzuka

  • 2 uur geleden
  • 1
Wolff reageert op pensioenberichten Verstappen: "Voor hem is rijplezier het allerbelangrijkste"

Wolff reageert op pensioenberichten Verstappen: "Voor hem is rijplezier het allerbelangrijkste"

  • Gisteren 17:46
  • 12

Net binnen

12:00
Hill hekelt werkwijze Verstappen: "Als je niet gelukkig bent, dan moet je stoppen"
11:31
Illman onthult dat naast Verstappen ook Hamilton ingreep tijdens mediamoment
10:59
Tim Coronel klaar met 'kapotte' Formule 1: "Slechtste race die ik ooit heb gezien"
09:58
Olav Mol ziet nauwere samenwerking McLaren en Mercedes: "Tussen de Ferrari's krijgen"
09:31
Verstappen beschadigt per ongeluk paal in mediapen na race in Suzuka
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Mekies reageert op zorgen over vertrek Verstappen: "Max zal blijer zijn met snelle auto" MAX VERSTAPPEN

Mekies reageert op zorgen over vertrek Verstappen: "Max zal blijer zijn met snelle auto"

Gisteren 15:00 8
Verstappen dient verzoek in bij FIA na horrorcrash Bearman: "Er moet ingegrepen worden" Max Verstappen

Verstappen dient verzoek in bij FIA na horrorcrash Bearman: "Er moet ingegrepen worden"

Gisteren 14:02 19
Stand Formule 1: Red Bull Racing verdwijnt achter Haas en Alpine Stand Formule 1

Stand Formule 1: Red Bull Racing verdwijnt achter Haas en Alpine

Gisteren 12:59
Verstappen bevestigt dat hij overweegt te stoppen met F1: "Dat is wat ik zeg" Max Verstappen

Verstappen bevestigt dat hij overweegt te stoppen met F1: "Dat is wat ik zeg"

Gisteren 12:26 15
