Wolff reageert op pensioenberichten Verstappen: "Voor hem is rijplezier het allerbelangrijkste"
Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft voorlopig in 2026 zijn zaakjes goed voor elkaar, maar dat hij fan is van Max Verstappen is geen geheim. De Oostenrijker heeft alle uitspraken van de Nederlander ook gehoord over het mogelijk naderende pensioen, en de teambaas van Mercedes reageert op die berichten.
Hoewel Verstappen nog altijd een contract heeft dat hem tot en met 2028 bij Red Bull Racing houdt, wakkerde de viervoudig kampioen in Japan de geruchten over een eventueel F1-pensioen aan. Zo stelde hij dat hij vooral dingen wil doen die hij leuk vindt en dat er meer is dan alleen de koningsklasse. De komende periode wil hij dan ook gebruiken om een aantal knopen door te hakken.
Wolff: 'Zou fijn zijn om Max niet te verliezen uit de F1'
Wolff legt bij Sky Deutschland uit dat hij de situatie van Verstappen begrijpt, maar wijst ook op een emotionele coureur. "Max is absoluut een emotioneel persoon. Voor hem is rijplezier het allerbelangrijkste. Ik kan me goed voorstellen dat dat nu niet meer het geval is", opent de teambaas van Mercedes. Ondanks dat begrip hoopt hij dat Verstappen de Formule 1 nog lang niet vaarwel gaat zeggen, maar benadrukt hij ook dat hij momenteel tevreden is met het duo van Mercedes. "Het zou fijn zijn als we Max niet helemaal uit de Formule 1 verliezen. Maar wij zitten goed met onze twee coureurs, en we zijn niet van plan om iets te veranderen", aldus Wolff.
'Red Bull niet blij met actie Verstappen: oplossing met weggestuurde journalist in de maak'
- Gisteren 18:41
- 8
Mekies reageert op zorgen over vertrek Verstappen: "Max zal blijer zijn met snelle auto"
Verstappen dient verzoek in bij FIA na horrorcrash Bearman: "Er moet ingegrepen worden"
Stand Formule 1: Red Bull Racing verdwijnt achter Haas en Alpine
Verstappen bevestigt dat hij overweegt te stoppen met F1: "Dat is wat ik zeg"
- 16 minuten geleden
VIDEO | Max Verstappen beslist binnenkort over of hij stopt in de F1 | GPFans Race Day
- 58 minuten geleden
'FIA overweegt toch te gaan sleutelen aan motorverhoudingen'
- 1 uur geleden
- 3
Vakbond van journalisten eist FIA-gesprek na Verstappens actie in Japan
- 2 uur geleden
- 20
Verstappen: "Beetje triest dat we het hier überhaupt over hebben"
- 2 uur geleden
- 3
Mekies reageert op zorgen over vertrek Verstappen: "Max zal blijer zijn met snelle auto"
- 3 uur geleden
- 7
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken vóór de Grand Prix van Japan
- 27 maart
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- 14 maart
Dit Red Bull-probleem zat Verstappen dwars in China | GPFans Special
- 20 maart
Windsor: 'Verstappen in september zonder contract? Dan mogelijk naar Mercedes of Aston Martin'
- 12 maart
De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van China
- 14 maart
Column: Verstappen moet bij Red Bull blijven, zelfs nu Mercedes de Formule 1 domineert
- 18 maart