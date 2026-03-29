Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft voorlopig in 2026 zijn zaakjes goed voor elkaar, maar dat hij fan is van Max Verstappen is geen geheim. De Oostenrijker heeft alle uitspraken van de Nederlander ook gehoord over het mogelijk naderende pensioen, en de teambaas van Mercedes reageert op die berichten.

Hoewel Verstappen nog altijd een contract heeft dat hem tot en met 2028 bij Red Bull Racing houdt, wakkerde de viervoudig kampioen in Japan de geruchten over een eventueel F1-pensioen aan. Zo stelde hij dat hij vooral dingen wil doen die hij leuk vindt en dat er meer is dan alleen de koningsklasse. De komende periode wil hij dan ook gebruiken om een aantal knopen door te hakken.

Artikel gaat verder onder video

Wolff: 'Zou fijn zijn om Max niet te verliezen uit de F1'

Wolff legt bij Sky Deutschland uit dat hij de situatie van Verstappen begrijpt, maar wijst ook op een emotionele coureur. "Max is absoluut een emotioneel persoon. Voor hem is rijplezier het allerbelangrijkste. Ik kan me goed voorstellen dat dat nu niet meer het geval is", opent de teambaas van Mercedes. Ondanks dat begrip hoopt hij dat Verstappen de Formule 1 nog lang niet vaarwel gaat zeggen, maar benadrukt hij ook dat hij momenteel tevreden is met het duo van Mercedes. "Het zou fijn zijn als we Max niet helemaal uit de Formule 1 verliezen. Maar wij zitten goed met onze twee coureurs, en we zijn niet van plan om iets te veranderen", aldus Wolff.

