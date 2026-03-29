Stand Formule 1: Red Bull Racing verdwijnt achter Haas en Alpine
Mercedes heeft in de vorm van Kimi Antonelli de Grand Prix van Japan gewonnen, en daarmee de leiding in het constructeurskampioenschap in de Formule 1 verder uitgebreid. Red Bull Racing is weggezakt achter Haas en Alpine.
Het raceweekend op Suzuka was er voor Red Bull Racing niet een om over naar huis te schrijven. Max Verstappen bleef na een zeer moeizame vrijdag en zaterdag op de achtste plaats steken, terwijl teammaat Isack Hadjar buiten de punten finishte. Betere zaken werden er gedaan door McLaren. Oscar Piastri verscheen voor het eerst dit seizoen aan de start van de race en kwam als tweede over de streep, met teammaat Lando Norris op de vijfde plaats. Mercedes zag Antonelli de race winnen, terwijl George Russell door een ongelukkige safety car als vierde over de streep kwam. Bekijk de stand van zaken hieronder.
|#
|Team
|Pnt
|1
|Mercedes
|135
|2
|Ferrari
|90
|3
|McLaren
|46
|4
|Haas
|18
|5
|Alpine
|16
|6
|Red Bull
|16
|7
|Racing Bulls
|14
|8
|Audi
|2
|9
|Williams
|2
|10
|Cadillac
|0
|11
|Aston Martin
|0
