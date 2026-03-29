Stand Formule 1: Red Bull Racing verdwijnt achter Haas en Alpine

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Mercedes heeft in de vorm van Kimi Antonelli de Grand Prix van Japan gewonnen, en daarmee de leiding in het constructeurskampioenschap in de Formule 1 verder uitgebreid. Red Bull Racing is weggezakt achter Haas en Alpine.

Het raceweekend op Suzuka was er voor Red Bull Racing niet een om over naar huis te schrijven. Max Verstappen bleef na een zeer moeizame vrijdag en zaterdag op de achtste plaats steken, terwijl teammaat Isack Hadjar buiten de punten finishte. Betere zaken werden er gedaan door McLaren. Oscar Piastri verscheen voor het eerst dit seizoen aan de start van de race en kwam als tweede over de streep, met teammaat Lando Norris op de vijfde plaats. Mercedes zag Antonelli de race winnen, terwijl George Russell door een ongelukkige safety car als vierde over de streep kwam. Bekijk de stand van zaken hieronder.

# Team Pnt
1 Mercedes 135
2 Ferrari 90
3 McLaren 46
4 Haas 18
5 Alpine 16
6 Red Bull 16
7 Racing Bulls 14
8 Audi 2
9 Williams 2
10 Cadillac 0
11 Aston Martin 0

14:16
Hamilton begrijpt niks van Ferrari: "Leclerc had meer vermogen"
14:02
Verstappen dient verzoek in bij FIA na horrorcrash Bearman: "Er moet ingegrepen worden"
13:52
Verstappen wil niet in F1 blijven om zakken te vullen: "Draait niet om geld, maar om passie"
13:36
Tim Coronel fileert FIA na statement: "Dit is precies hoe je een sport stukmaakt"
13:15
Mekies over teleurstellende achtste plaats Verstappen: "We hebben veel geleerd"
