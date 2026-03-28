close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
FOM knipt in beelden om vermogensverlies tijdens poleronde Antonelli te verbergen

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Dat Formula One Management er alles aan doet om kritiek op de nieuwe wagens en motoren te verbergen, blijkt ook na de kwalificatie in Japan. Normaal toont de sport altijd het onboardrondje van de polesitter, maar op het moment dat Kimi Antonelli uit Spoon rijdt richting de 130R, schakelt de regie plotseling weg.

Het nieuwe tijdperk van de Formule 1 lijkt nog niet helemaal van de grond te komen. Zo zijn er een aantal hoofdrolspelers die niet blij zijn met de nieuwe wagens, waaronder Max Verstappen. In China grapte de Nederlander nog dat hij Mario Kart gebruikte om zich voor te bereiden op de race in Shanghai, maar precies die uitspraak werd uit de persconferentie geknipt. Daarnaast werd ook de kritiek van fans op social media, na de openingsrace in Melbourne, gedeeltelijk gecensureerd.

Onboardrondje Antonelli is niet volledig onboard

In Japan heeft de Formule 1 het reglement getweakt om ervoor te zorgen dat de kwalificatie iets meer lijkt op wat we de afgelopen jaren hebben gezien, waarbij coureurs geen last meer zouden hebben van vermogensverlies. Charles Leclerc meldde na de sessie dat dit weinig effect had. Op de onboardbeelden is te zien dat de elektromotor richting de 130R opnieuw stilvalt, waardoor de coureurs flink wat vermogen verliezen. Om gênante beelden te voorkomen, is het onboardrondje dat de sport op de socials heeft gedeeld, dus niet helemaal een volledig onboardrondje. Zodra polesitter Antonelli aankomt in Spoon, schakelt de regie over naar beelden buiten de wagen.

Gerelateerd

Mercedes McLaren Oscar Piastri George Russell Andrea Kimi Antonelli Kimi Antonelli

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Ontdek het op Google Play
x