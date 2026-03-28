Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur onthult dat hij van plan was om een protest in te dienen tegen de veelbesproken voorvleugel van Mercedes, maar dat dit niet is gebeurd omdat het detail pas tijdens de debrief van de Scuderia opviel.

Afgelopen week doken er beelden op van de W17 in China, waarbij de voorvleugel er langer dan 400 milliseconden over deed om te sluiten. Het gaat specifiek om het gedeelte van de actieve aerodynamica, waarbij de voorvleugel van stand verandert op de rechte stukken en in de bochten. Artikel 3.10.10.o van sectie C van het technisch reglement stelt dat dit niet te lang mag duren, terwijl de Mercedes op ongeveer 800 milliseconden werd gemeten.

Russell bagatelliseert 'voordeel'

George Russell benadrukte bij F1TV dat het om een probleem ging en dat Mercedes er geen voordeel van had: “Het was niet opzettelijk en het is zeker geen voordeel.” Daarbij stelt hij dat het team er juist last van had: “Het is eigenlijk een probleem, dus we proberen het op te lossen. Het is geen eenvoudige oplossing, maar er is absoluut geen voordeel aan verbonden.” Ook de FIA heeft besloten om het onderdeel niet verder te onderzoeken.

Ferrari wilde protest indienen, maar was te laat

Vasseur onthult nu dat Ferrari aanvankelijk een protest wilde indienen tegen de voorvleugel, maar omdat het team simpelweg te laat achter het ‘foefje’ kwam, is dit niet gebeurd. Artikel 14 van de International Sporting Code schrijft voor dat een team een protest moet indienen binnen 30 minuten na de officiële publicatie van de resultaten van een sessie. “We hebben het niet live opgemerkt, maar pas tijdens de analyse van de GP. Op dat moment was het te laat om te protesteren,” vertelt de Fransman. Tegelijkertijd onderstreept Vasseur dat Ferrari ook genoeg werk te doen heeft, zonder zich uitsluitend op Mercedes te focussen: “Ik wil er niet over discussiëren, ik wil me gewoon op ons team concentreren.”

