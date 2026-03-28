Hamilton schrikt van achterstand op Mercedes-krachtbron
Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton voelt na de kwalificatie in Japan de bui hangen, nu McLaren de MCL40 steeds beter op orde begint te krijgen. Hij stelt dat Ferrari het nodige huiswerk moet doen om niet te veel terrein te verliezen op de Mercedes-krachtbron.
Charles Leclerc was de beste Ferrari met de vierde tijd achter zijn naam, terwijl Hamilton in Japan genoegen moest nemen met de zesde startplek. Vooral de achterstand op de poletijd van Kimi Antonelli verbaasde Hamilton. De jongeling van Mercedes wist Leclerc met meer dan zes tienden van een seconde te verslaan, terwijl Hamilton bijna acht tienden moest toegeven.
McLaren strijd ook om bovenste plekken
Waar Hamilton in China nog kon glimlachen na het gevecht met zijn teamgenoot, was de sfeer na de kwalificatie, onder andere bij Motorsport.com, compleet anders: "We zitten er mijlenver vanaf." Daarbij ziet hij dat McLaren de Mercedes-krachtbron steeds beter begint te begrijpen: "Ze hebben duidelijk een goede auto, en naarmate ze meer vermogen uit die Mercedes-motor weten te halen, zullen wij achterop raken. We hebben een flinke klus voor de boeg om de achterstand in te halen. De motor speelt een rol, maar ik denk dat het chassis, in ieder geval dit weekend, duidelijk niet op hetzelfde niveau is als dat van Mercedes. Ze zijn ook sneller in de bochten."
Toch blijft de achterstand op de Duitse krachtbron Hamilton hoofdbrekens geven: "Wat de prestaties betreft, lopen we enorm achter op de Mercedes-motor. Wat dat precies is, weten we niet. Of het nu gewoon is dat zij een grotere turbo hebben, meer vermogen of iets anders, dat zullen we ontdekken. We moeten proberen erachter te komen en gewoon harder werken om het gat te dichten."
