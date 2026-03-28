Max Verstappen heeft donderdag in de aanloop naar de Grand Prix van Japan voor de nodige opschudding gezorgd door een journalist weg te sturen bij een persmoment. De actie is bij Red Bull Racing naar verluidt in het verkeerde keelgat geschoten, waarna de viervoudig wereldkampioen door de teamleiding op het matje is geroepen. Volgens het Duitse Bild heeft teambaas Laurent Mekies de Nederlander inmiddels duidelijk gemaakt dat het team dergelijk gedrag niet tolereert.

Het incident vond plaats in de hospitality unit van Red Bull op het circuit van Suzuka, waar Giles Richards van The Guardian had plaatsgenomen. Verstappen weigerde zijn mediasessie aan te vangen zolang de Britse journalist in de ruimte aanwezig was. "Ik begin niet voordat hij vertrekt", zo liet de coureur luid en duidelijk weten. Nadat hij de verslaggever tot tweemaal toe sommeerde te vertrekken met de uitroep "Eruit!", en Richards daadwerkelijk de benen nam, vervolgde Verstappen: "Zo, nu kunnen we beginnen". Richards liet in een reactie weten "diep teleurgesteld" te zijn over het voorval, dat hij omschreef als "extreem zeldzaam".

Artikel gaat verder onder video

Voorgeschiedenis in Abu Dhabi

De frustratie van Verstappen richting Richards stamt uit de nasleep van het seizoen 2025. De Nederlander liep in Abu Dhabi zijn vijfde opeenvolgende wereldtitel mis met een verschil van slechts twee punten ten opzichte van Lando Norris. Tijdens de persconferentie na die seizoensfinale stelde Richards een kritische vraag over de Grand Prix van Spanje, waar Verstappen na een straf kostbare punten verloor. Volgens Verstappen stoorde hij zich niet zozeer aan de vraag zelf, maar aan het feit dat de journalist hem buiten beeld zou hebben uitgelachen.

Interne onvrede bij Red Bull Racing

Omdat de FIA accreditaties uitdeelt die journalisten doorgaans toegang geven tot persmomenten, is het weigeren van media uiterst ongebruikelijk. Het Duitse Bild meldt dat de actie dan ook tot intern ongenoegen leidde bij Red Bull Racing. "De actie zorgde voor intern ongenoegen bij Red Bull en leidde ertoe dat de leidinggevenden, waaronder Mekies, hun superster op het matje riepen voor een vergadering. De Fransman zocht Verstappen in de paddock in Suzuka op vrijdagochtend op", aldus de krant. Tijdens dit gesprek werd de lucht geklaard. "Mekies luisterde naar het perspectief van de Nederlander, maar maakte ook duidelijk dat Red Bull geen team is dat journalisten uit de hospitality unit gooit", zo klinkt het.

Moeizame start van nieuw tijdperk

Red Bull Racing kent een uiterst moeizame start van het nieuwe reglementaire tijdperk. Verstappen kwalificeerde zich zaterdag in Japan slechts als elfde en uitte felle kritiek op de auto. Hoofdengineer Paul Monaghan gaf dit weekend al toe dat het team momenteel niet aan de standaard voldoet die Verstappen eist. Door de aanhoudende sportieve problemen laaien ook de geruchten over een mogelijke overstap naar Mercedes weer op, al benadrukt Bild dat het incident tussen Mekies en Verstappen inmiddels is afgesloten en de focus weer op het racen ligt.

